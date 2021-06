FREE NOW

FREE NOW spendiert Mobilitäts-Guthaben für Berlin

Berlin (ots)

FREE NOW, Europas führender Mobilitätsvermittler, schenkt Berlinerinnen und Berlinern ein Mobilitäts-Guthaben in Höhe von 49 Euro. Neukunden der App können sich den Betrag ab sofort in die FREE NOW App hinterlegen und einen Monat lang für alle angebotenen Mobilitätsservices nutzen. Das Mobilitäts-Joint-Venture von BMW und Daimler stellt sich seit 2019 breiter auf und bietet seinen Kunden in Berlin inzwischen mit insgesamt fünf Dienstleistungen das umfassendste Angebot an Mobilitätsalternativen: Taxi, Mietwagen mit Fahrer (RIDE), eScooter, eMopeds und Carsharing. Erst im Februar dieses Jahres hatte FREE NOW das Angebot um die Mobilitätsdienstleistungen Ride Premium und Ride XL erweitert: Damit haben Nutzerinnen und Nutzer in der Hauptstadt seitdem auch die Möglichkeit, in 300 Oberklasse- und insgesamt 800 Großraumfahrzeugen mit bis zu neun Sitzplätzen von A nach B zu kommen. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich außerdem die drei Mikromobilitäts-Angebote eScooter, eMoped und Carsharing: Mit mehr als 100.000 getätigten Fahrten seit 2020 liegt Berlin damit im bundesweiten Vergleich an der Spitze. Diese und alle anderen Dienstleistungen der FREE NOW App lassen sich jetzt mit dem Mobilitäts-Guthaben ausgiebig testen.

FREE NOW: Breiteste Palette an Mobilitätsangeboten in Berlin

Fallende Corona-Zahlen sowie Fortschritte bei der landesweiten Impfkampagne machen stetig weitere Öffnungsschritte in Berlin möglich. Mit den jüngsten Lockerungen kehrt auch der Wunsch nach spontanen Verabredungen in der Stadt und Ausfahrten ins grüne Umland zurück. Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW, sagt: "Die Nachfrage nach komfortablen Mobilitätslösungen wird mit dem warmen Sommerwetter und fallenden Infektionszahlen zunehmen. FREE-NOW-Nutzer haben mit unserer App eine große Auswahl für ihre individuellen Mobilitätsbedürfnisse. Wir wollen unseren Kunden ein maximal diversifiziertes Angebot machen, das nicht nur durch Qualität, Verlässlichkeit und schnelle Verfügbarkeit überzeugt, sondern auch dazu anregt, das eigene Auto vielleicht einmal mehr als sonst stehen zu lassen. Das Mobilitäts-Guthaben bietet nun die Gelegenheit, sich mit unseren Services in der App vertraut zu machen und diese umfassend zu nutzen."

Marktführer in Berlin und ambitionierte Nachhaltigkeitsziele bis 2030

Neben dem Ausbau des eigenen Mobilitäts-Angebotes für ihre Kunden setzt FREE NOW seit Jahresbeginn zudem ambitionierte Klimaschutz-Pläne in die Tat um. Die ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie "Move-to-net-Zero" hat zum Ziel, 50 Prozent der europaweit über die eigene Plattform vermittelten Fahrten lokal emissionsfrei anzubieten. Bis 2030, und damit 20 Jahre vor der Europäischen Union, sollen 100 Prozent Netto-Null-Emissionen erreicht sein. Zudem wird FREE NOW rückwirkend ab 2020 alle verbleibenden CO2-Emissionen ausgleichen - sowohl im Rahmen des Unternehmens als auch für angeschlossene Dienstleistungen. FREE NOW wird damit zur ersten Mobilitätsplattform in Europa, die Net Zero in allen europäischen Schlüsselmärkten anstrebt.

FREE NOW ist in den letzten zehn Jahren auch in Berlin stark expandiert und hat sich inzwischen als erfolgreichste Mobilitätsmarke am Standort etabliert. Seit 2011 unterhält das Unternehmen hier ein eigenes Büro, ein Blick in die Zahlen verrät die dynamische Entwicklung in der letzten Dekade:

- Knapp 1.500.000 registrierte Fahrgäste, die seit 2014 eine Gesamtstrecke von mehr als 130 Millionen Kilometer in der Stadt zurückgelegt haben - Rekordjahr 2019 mit 35 Millionen gefahrenen Kilometern - Längste Einzelstrecke: 677 Kilometer zum Flughafen Amsterdam Schiphol - Abholzeit für Fahrgäste im Schnitt bei vier Minuten - Über 100.000 Mikromobilitäts-Fahrten seit 2020 - Mehr als 10.000 Fahrerinnen und Fahrer in Berlin bei FREE NOW angeschlossen

Mit dem Code "50MINUS1" können Neukunden ihr 49-Euro-Mobilitäts-Guthaben ab sofort in der FREE NOW App hinterlegen und für alle Services nutzen.

