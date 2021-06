FREE NOW

JORIS und FREE NOW sagen "Danke" mit Akustik-Konzerten in Berlin

Berlin (ots)

Mit einem individuellen Geschenk haben sich Mobilitätsanbieter FREE NOW und Sänger JORIS am Montag in Berlin bei vier Lockdown-Heldinnen und -Helden bedankt. Am späten Nachmittag überraschte der Sänger vier Gewinnerinnen und Gewinner mit einem individuellen Akustik-Konzert direkt vor der Haustür. Für die Aktion, die FREE NOW Anfang April ins Leben gerufen hatte, konnten sich alle Berlinerinnen und Berliner bewerben, die sich bei einer bestimmten Person bedanken wollten - egal ob Partner oder Partnerin, Nachbarin, bester Freund oder Personen aus systemrelevanten Berufen. Mehrere hundert Menschen nahmen an der Aktion teil.

JORIS singt "Willkommen Goodbye", "Herz über Kopf" und weitere Songs

Sänger JORIS überraschte die Nominierten mit einer exklusiven Akustik-Session vor der Haustür und sorgte u.a. mit seinen Songs "Willkommen Goodbye", "Herz über Kopf" und "Steine" für Gänsehaut-Momente. FREE NOW brachte den Sänger zu den einzelnen Stationen. "Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit JORIS diese tolle Aktion umsetzen konnten. Die letzten Monate waren herausfordernd für uns alle. Umso mehr war es uns ein Anliegen, einigen Lockdown-Heldinnen und -Helden einen ganz besonderen Moment zu schenken. Die musikalischen Überraschungen waren sehr ergreifend und werden den Gewinnern hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben," sagt Falk Sluga, Pressesprecher bei FREE NOW.

Emotionale Einsendungen, bewegende Geschichten

Um seiner Lockdown-Heldin oder seinem Lockdown-Helden "Danke" zusagen, nahmen mehrere hundert Menschen an der Aktion teil, viele davon mit bewegenden Geschichten: Berlinerinnen und Berliner, die trotz der Pandemie immer für andere da waren, Einkäufe erledigten, Haushalt und Garten für den Nachbarn schmissen oder Menschen, die in systemrelevanten Berufen an vorderster Front der Pandemie ausgesetzt waren - sie wurden bei der FREE NOW Aktion nominiert. Vier von ihnen durften Sänger JORIS für ein exklusives Akustik-Konzert bei sich vor der Haustür begrüßen.

