"VON A NACH B" mit FREE NOW und Fynn Kliemann

Mobilitätsanbieter und Multitalent launchen neues Video-Podcast-Format

Hamburg (ots)

FREE NOW und Fynn Kliemann produzieren zehn Folgen eines besonderen Podcast-Formats. Sportler, Astronauten und Weltreisende sprechen mit Kliemann über bizarre Stories und Reiseerlebnisse. Die Podcast-Folgen sind ab sofort jeden zweiten Donnerstag auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Youtube verfügbar.

Es geht ums Neugierig-Sein, um Erfindergeist, Mobilität und Fernweh. Fynn Kliemann spricht über alles, was Menschen derzeit bewegt. Gemeinsam mit dem Musiker, YouTuber und Unternehmer startet der Mobilitätsdienstleister FREE NOW jetzt den neuen Podcast "VON A NACH B" und diskutiert in der ersten Staffel mit Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Gesellschaft über besondere Reiseerlebnisse und Geschichten. Den Auftakt macht der Journalist und Abenteurer Thilo Mischke, der von seinen gefährlichsten Momenten und Erfahrungen als Reporter in den Krisengebieten dieser Welt berichtet. Die halbstündigen Gespräche erscheinen alle zwei Wochen donnerstags auf den bekannten Podcast-Plattformen. Zusätzliche kurze Video-Snippets auf YouTube machen die einzelnen Stories noch greifbarer.

Den ersten Video-Teaser gibt es hier zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=ifKJn0DNEVg

Fynn Kliemann sagt: "Zu Fuß durch Kriegsgebiete, mit dem Moped auf allen Kontinenten, aus Flugzeugen mit nur einem Arm bis zum längsten Reiseziel der Menschheit: dem Mars. Alle saßen sie bei mir eine halbe Stunde im Kliemannsland und ich durfte ein paar besondere Menschen mit besonderen Geschichten auf ihren außergewöhnlichen Wegen durch die Welt begleiten."

Anna Diemer, Head of Marketing Deutschland bei FREE NOW, ergänzt: "Als die Zusage von Fynn kam, war die Freude riesig. Nicht, weil er Fynn Kliemann ist, sondern weil er seinen Teil dazu beiträgt, aus diesem Planeten einen besseren Ort zu machen. Während der Aufnahmen haben uns seine Begeisterung und das Interesse für die Menschen sprachlos gemacht. Am Ende vereint uns das gleiche Ziel: Wir bewegen Menschen."

Die ersten zehn Folgen erscheinen jeden zweiten Donnerstag im Monat auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und YouTube. Das Format wurde in Kooperation mit den Podstars produziert, weitere Staffeln sollen folgen.

