FREE NOW zieht positive Bilanz für neuen Mietwagenservice Ride / Nach drei Monaten bereits mehr als 500.000 gefahrene Touren

Vor genau drei Monaten startete Europas erfolgreichster Mobilitätsanbieter FREE NOW seinen neuen Service Ride in Deutschland. Über die FREE NOW App können sich Fahrgäste seit August einen lizenzierten Mietwagen mit Fahrer bestellen. Ride wurde sukzessive in sechs deutschen Städten ausgerollt. Nach Hamburg und Berlin gingen Frankfurt am Main, München, Köln sowie Düsseldorf live. Jetzt zieht der Mobilitätsanbieter eine erste Bilanz, die mehr als positiv ist: Insgesamt haben bereits mehr als 300.000 Fahrgäste den neuen Service genutzt. In der Summe wurden über 500.000 Ride Touren gefahren. FREE NOW Deutschland-Chef Alexander Mönch über den erfolgreichen Start: "Wir sind begeistert, dass Ride so gut angenommen wird. Der Service spricht insbesondere eine junge, preissensitive Zielgruppe an. In einer Stadt wie Berlin z.B. konnten wir seit dem Launch mehr als 100 Prozent Wachstum verzeichnen. Das zeigt uns, dass wir mit Ride den Nerv der Zeit treffen und unseren Fahrgästen eine sinnvolle Alternative im städtischen Mobilitätsmix bieten können, natürlich in gewohnter FREE NOW Servicequalität."

Mehr als 3.100 lizenzierte Fahrer bieten Ride mittlerweile an und damit Fahrgästen eine zuverlässige sowie preisgünstige Buchungsoption innerhalb der FREE NOW App. "Als Multi-Service-Anbieter wollen wir für unterschiedliche Zielgruppen Mobilität verfügbar machen. Gleichzeitig sind wir fairer Partner für alle Fahrer und Unternehmer, sowohl im Mietwagen- als auch im Taxigeschäft. Die Taxibranche ist weiterhin ein wichtiger Partner für uns, den wir auch in Zukunft mit gezielten Innovationen und Aktionen unterstützen werden. Die Anzahl der gefahrenen Taxitouren ist im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibend hoch. Diesen Trend werden wir aufrecht halten und passende Angebote für bestehende und neue Kundensegmente entwickeln", ergänzt Mönch.

Ride ist seit August als Service in der FREE NOW App verfügbar. Mit der Einführung des neuen Mietwagen-Angebots folgt FREE NOW der Strategie, sich als Mobilitätsanbieter breiter aufzustellen und die Marktführerschaft in Europa zu verteidigen. Taxis und Mietwagen sind dabei erst der Anfang. Noch in diesem Jahr werden Scooter der Eigenmarke hive in einigen europäischen Märkten über die FREE NOW App buchbar sein, weitere Mobilitätsdienste sollen 2020 folgen.

