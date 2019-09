FREE NOW stockt Ride Flotte in Berlin mit sechs besonderen Fahrzeugen auf / Die einzigartigen Aktions-Modelle werden für drei Tage Teil des neuen Mietwagenservices in der Hauptstadt

FREE NOW

Hamburg (ots)

- Von Donnerstag bis Samstagnacht fahren folgende Fahrzeuge in der Ride Flotte mit: Tesla S, Tesla X, Ford Mustang `68, Buick Riviera Coupé, Citroën 2CV und Lincoln Continental

- Alle Fahrgäste haben die Chance auf eine Fahrt mit den Aktions-Modellen, wenn sie in der FREE NOW App eine Ride Tour auswählen

- 5 Euro Ride Festpreis in Berlin nur noch heute verfügbar, attraktive Folgeaktion für Neukunden

- Ride Service sehr erfolgreich: Buchungsplus von 30 Prozent in sieben Tagen und starker Zuwachs bei der Fahreranzahl

FREE NOW (früher: mytaxi), Europas erfolgreichste Ride-Hailing App, bietet allen Nutzern des neuen Mietwagenservice Ride in Berlin ein besonderes Erlebnis. Von Donnerstag bis Samstagnacht setzt FREE NOW sechs Aktions-Modelle auf die Straße. Eine historische "Ente" Citroën 2CV, drei amerikanische Classic Cars und zwei Tesla-Modelle fahren dann in der Ride Flotte. Die Touren kosten genau wie bei den regulären Fahrzeugen der Flotte am heutigen Donnerstag noch 5 Euro bei Fahrten im Innenstadtbereich. Ab Freitag können Neukunden dann bei ihrer ersten Fahrt, egal ob mit dem Taxi oder einem Ride, bis zu 20 Euro sparen. Damit pusht das Unternehmen den Erfolg des neuen Service erneut; im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Touren-Nachfrage bereits um 30 Prozent erhöht - Tendenz steigend.

Sechs besondere Autos für drei Tage in der Ride Flotte

Ride, der neue Fahrservice von FREE NOW, ist in Berlin bereits ein großer Erfolg. Zwei Wochen nach dem Marktstart in der Hauptstadt ist die Anzahl der lizenzierten Fahrer, die sich dem Service angeschlossen haben, stark gestiegen. Auch die Buchungszahlen haben sich in der vergangenen Woche um 30 Prozent erhöht. Nun gibt FREE NOW weiter Gas mit dem neuen Service und setzt sechs Ausnahme-Autos mit Chauffeur auf die Straßen Berlins. Damit will das Unternehmen die Idee hinter dem Ride Service unterstreichen: Es ist eine neue, besondere Art, sich günstig, flexibel und stilecht in der Stadt fortzubewegen - und damit eine weitere moderne Alternative im wachsenden Mobilitätsmix. Mit etwas Glück wird der Fahrgast, der im Aktionszeitraum ein FREE NOW Ride bucht, dann mit einem Tesla S, einem Tesla X, einem Ford Mustang `68, einem Buick Riviera Coupé, einem Citroën 2CV ("Ente") sowie einem Lincoln Continental unterwegs sein.

Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW, erklärt die Aktion: "Wir freuen uns, dass der Service in Berlin so gut gestartet ist und die Idee ankommt: Mit Ride machen wir Mobilität für jeden verfügbar. Die Aktion mit den extravaganten Fahrzeugen ist ein Geschenk an unsere Kunden, einen ganz besonderen Ride Moment zu erleben. Wir wollen zeigen, dass man mit Ride nicht nur besonders gut und günstig durch die Hauptstadt kommt, sondern auch besonders vielfältig - natürlich in der gewohnt hohen FREE NOW Service-Qualität."

Ride spricht vor allem eine preissensible Zielgruppe an, die flexible Mobilität in einer Großstadt wie Berlin mit maximalem Service möchte. Während der Startphase kostete jede Fahrt in der Berliner Innenstadt 5 Euro. Der Aktionspreis ist nur noch heute verfügbar. Für alle, die die Mobilitätsangebote von FREE NOW noch nicht ausprobiert haben, gibt es ab Freitag eine attraktive Folgeaktion. Neukunden, die die FREE NOW App zum ersten Mal benutzen, bekommen mit dem Code "Ride" einen 20 Euro-Gutschein für ihre erste Fahrt.

Der neue Ride Service wurde zuerst in Hamburg gelauncht, bevor er auf die Städte Berlin und Frankfurt ausgeweitet wurde.

Mehr Informationen und ein besonderes Gewinnspiel zu den Aktionsmodellen finden Sie hier: https://www.free-now.com/boss-ride

Über FREE NOW:

FREE NOW (ehemals mytaxi) ist einer der führenden Mobilitätsanbieter Europas. Gegründet 2009, als erste Taxi-App, die eine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrern herstellt, ist FREE NOW mittlerweile in über 100 Städten mit mehr als 100.000 Fahrern verfügbar. Über 14 Millionen Kunden nutzen FREE NOW regelmäßig, um stressfrei von A nach B zu kommen. Mit seinen mehr als 750 Mitarbeitern aus 68 Ländern ist FREE NOW in 26 europäischen Offices aktiv. CEO von FREE NOW Europa ist Eckart Diepenhorst.

FREE NOW ist Teil der Markenfamilie, die 2019 aus dem Joint Venture zwischen BMW und Daimler entstanden ist. Weitere Verticals innerhalb der FREE NOW Markenfamilie sind Kapten (verfügbar in Frankreich, der Schweiz und Großbritannien), Beat (verfügbar in Griechenland und Lateinamerika), Clever (Rumänien) und hive (E-Scooter in sechs europäischen Ländern). CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.

Weitere Infos unter https://free-now.com/de/

