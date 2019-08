FREE NOW

FREE NOW startet Mietwagen-Angebot mit Fahrer in Berlin

Mit dem neuen Service Ride kommen Fahrgäste unschlagbar günstig durch die Hauptstadt

Hamburg (ots)

- Die neue Buchungsoption kann ab sofort in Berlin genutzt werden - Zum Start gibt es einen Festpreis in Höhe von fünf Euro für jede Tour - Mit über 700 Fahrern ist der Service im gesamten Berliner Innenstadtbereich verfügbar - Taxibranche mit über 5.000 Fahrern in Berlin bleibt weiterhin wichtiger Partner

FREE NOW (früher: mytaxi), Europas erfolgreichste Ride-Hailing App, bringt mit seinem Service Ride ein neues, kostengünstiges Mobilitätsangebot auf die Straße. Mit dem heutigen Tag können Fahrgäste in der FREE NOW App über die neue Bestelloption im gesamten Berliner Innenstadtbereich einen Mietwagen mit Fahrer buchen. Zum Start von FREE NOW Ride gibt es für alle Fahrgäste ein besonderes Angebot: Für jede Fahrt zahlen Kunden einen Festpreis in Höhe von nur fünf Euro - unabhängig davon, welche Strecke sie innerhalb Berlins zurücklegen. Zum Start sind über 700 lizenzierte Fahrer auf den Straßen Berlins unterwegs.

Neuer Service - gewohnte Qualität

Ride bietet eine günstige Mobilitätsalternative - in gewohnter FREE NOW Servicequalität. In Hamburg ist das Angebot bereits mit einer kleineren Flotte gestartet und wird dort sehr gut angenommen. "Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Service jetzt auch in der Hauptstadt unterwegs sind. Die aktuellen Zahlen aus Hamburg zeigen, dass der neue Service von unseren Kunden mehr und mehr genutzt wird. Die Anzahl der gefahrenen Touren steigt jede Woche um bis zu 50 Prozent", sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW. "Ride spricht vor allem eine preissensible Zielgruppe an, die stressfrei, sicher und vor allem mit einem Top-Service flexible Mobilität in einer Großstadt wie Berlin nutzen möchte. Auch nach der Startphase werden wir weiterhin ein attraktives Preisniveau für unsere Kunden halten, damit Ride zu einem festen Bestandteil im Mobilitätsmix wird."

Fahrer und Unternehmer bleiben wichtigste Partner

Auch mit der Integration des neuen Services bleiben Fahrer und Unternehmer die wichtigsten Partner für FREE NOW. Die Vermittlung von Taxis ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Firmen-DNA. "Wir verstehen uns als faire, europäische Alternative zu internationalen Wettbewerbern, die teils aggressiv auch auf den Berliner Markt drängen. Diesen Markt werden wir ihnen nicht überlassen, sondern als Multiservice-Anbieter gemeinsam mit allen angeschlossenen Fahrern und Unternehmern neue Angebote für unsere Fahrgäste entwickeln. Das gilt nicht nur für unseren neuen Mietwagen-Service, sondern auch für das Taxigewerbe", so Alexander Mönch. "Gemeinsam mit der Branche und in enger Abstimmung mit den Städten müssen wir partnerschaftlich an einem sinnvollen Angebot arbeiten, das den Fahrgast in seiner Bandbreite überzeugt, die Interessen der Fahrer stärkt und immer ein hohes Maß an Service und Qualität bietet", ergänzt der FREE NOW Deutschland-Chef.

Günstiger Preis und gute Verfügbarkeiten garantiert

FREE NOW bietet mit Ride neben lizenzierten Taxis und der Taxi-Sharing Funktion Match eine neue, preisgünstige Mobilitätsalternative an - jetzt auch in Berlin. Durch die große 5 Euro Start-Aktion rechnet FREE NOW mit einer erhöhten Nachfrage, vor allem bei einer preissensitiven Zielgruppe: "Das Launch-Angebot ist speziell für junge Leute sehr attraktiv. Das werden auch unsere Fahrer deutlich merken. Um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, arbeiten wir im Sinne eines Multiservice-Anbieters vernetzt. Sollte es einem Kunden zu Stoßzeiten nicht möglich sein, einen Mietwagen mit Fahrer in einer angemessenen Wartezeit zu bekommen, bieten wir dem Fahrgast ein reguläres Taxi für den gleichen Preis an. Natürlich übernehmen wir sowohl bei den Mietwagen-, als auch bei den Taxifahrern den Differenzbetrag zum regulären Fahrpreis, damit für alle angeschlossenen Fahrer ein hinreichendes Auskommen bei jeder Fahrt gesichert ist. Unser Ziel dabei liegt weiter klar auf der Hand: Wir wollen in Berlin in Sachen Ride-Hailing unsere Marktführerschaft weiter ausbauen", sagt Alexander Mönch.

FREE NOW Ride geht heute im Laufe des Tages in Berlin live. In Hamburg können Kunden den neuen Service bereits nutzen. Weitere Städte, unter anderem Frankfurt am Main, kommen in den nächsten Wochen hinzu.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://free-now.com/de/ride-berlin

Über FREE NOW:

FREE NOW (ehemals mytaxi) ist einer der führenden Mobilitätsanbieter Europas. Gegründet 2009, als erste Taxi-App, die eine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrern herstellt, ist FREE NOW mittlerweile in über 100 Städten mit mehr als 100.000 Fahrern verfügbar. Über 14 Millionen Kunden nutzen FREE NOW regelmäßig, um stressfrei von A nach B zu kommen. Mit seinen mehr als 750 Mitarbeitern aus 68 Ländern ist FREE NOW in 26 europäischen Offices aktiv. CEO von FREE NOW Europa ist Eckart Diepenhorst.

FREE NOW ist Teil der Markenfamilie, die 2019 aus dem Joint Venture zwischen BMW und Daimler entstanden ist. Weitere Verticals innerhalb der FREE NOW Markenfamilie sind Kapten (verfügbar in Frankreich, der Schweiz und Großbritannien), Beat (verfügbar in Griechenland und Lateinamerika), Clever (Rumänien) und hive (E-Scooter in sechs europäischen Ländern). CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.

Weitere Infos unter https://free-now.com/de/

