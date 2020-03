X-Technology Swiss R&D AG

PUMA I X-BIONIC® Produktserie gewinnt den prestigeträchtigen PLUS X AWARD für Innovation, Design, Funktionalität, Ergonomie und hohe Qualität

Wollerau, Schweiz (ots)

X-BIONIC®, die Schweizer Ideenschmiede für Hochleistungs-Sportbekleidung, und die globale Sportmarke Puma, haben den prestigeträchtigen PLUS X Award für ihr erstes Kooperationsprojekt, die PUMA I X-BIONIC® Kollektion, erhalten. Kurz nach der offiziellen Lancierung Anfang Januar 2020 wurde die Produktlinie vom weltweit grössten Technologie-, Sport- und Lifestyle-Wettbewerb ausgezeichnet.

X-Bionic® trägt bereits zum 11. Mal in Folge den Titel "Die innovativste Marke des Jahres". In diesem Jahr wurde X-Bionic® für insgesamt 12 verschiedene Produkte und Produktserien ausgezeichnet, darunter die "Runbeatable" Kollektion in Zusammenarbeit mit Puma®. Die Produktserie, die aus 10 limitierten Produkten besteht, wurde mit gleich fünf Qualitätssiegeln ausgezeichnet; für die Kategorien Innovation, Design, Funktionalität, Ergonomie und hohe Qualität. Der Qualitätssiegel des Innovationspreises wurde von der Plus X Award-Expertenjury, die sich aus unabhängigen Fachjuroren zusammensetzt, vergeben.

"Der Preisgewinn ist ein klares Signal, dass es uns erneut gelang, herausragende Innovationen zu erschaffen. Dieser Preis repräsentiert das Potenzial unserer Zusammenarbeit. Wir hatten keinen Zweifel daran, dass diese Zusammenarbeit mit Puma preiswürdig sein würde". sagte Prof. Dr. Bodo W. Lambertz, Gründer von X-BIONIC®.

"Jeder unserer Athleten, der die PUMA I X-BIONIC Kollektion getestet hat, hat sie geliebt - Mondo Duplantis, Erica Kinsey und Will Claye gehören zu denen, die sie scheinbar nicht mehr ausziehen können"; so Matias Infante, Leiter des Lauf- und Trainingsmarketings bei PUMA. "Diese Auszeichnung ist ein Zeugnis für die Qualität, Innovation und Technologie unserer Leistungsprodukte."

Mit der preisgekrönten PUMA by X-BIONIC® Kollektion, die jetzt weltweit in den Puma-Flagshipstores, auf PUMA.com und auf X-BIONIC.com erhältlich ist, bleiben Sie unter allen Bedingungen leistungsfähig.

Die komplette Medienmitteilung sowie Produktbilder finden Sie hier http://ots.ch/Pirf2A .

