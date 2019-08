Shenzhen Pisoft Technology Corp. Ltd.

Pisofttech präsentiert auf BRICS Future Networks Innovation Forum 2019 mehrere 5G+8K+VR-Anwendungen mit Telekomriesen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Der chinesische Ableger des BRICS Institute of Future Networks wurde am 6. August beim BRICS Future Networks Forum 2019 in Shenzhen (China) mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Kooperation unter BRIC-Staaten bei IKT zu vertiefen und deren digitale Wirtschaft zu stimulieren.

Vertreter der nationalen IKT-Büros aus China, Russland, Indien, Südafrika, den Philippinen, Ägypten und vielen weiteren Ländern besuchten das Forum neben Funktionären globaler IKT-Organisationen wie ITU und GSMA. Parallel dazu veranstalteten führende chinesische 5G-Organisationen wie Netzbetreiber, Huawei, ZTE und Shenzhen Pisoft Technology eine "5G Experience Week" in Asiens größtem Schnellzugbahnhof (Futian Station), um dort ihre 5G Anwendungslösungen zu demonstrieren.

Pilot Era, die weltweit erste Panoramakamera, die eigenständiges Live-Streaming unterstützt, wurde als erste offizielle Kamera für Aufzeichnung und Streaming des Forums in 360°-Perspektive eingesetzt. Außerdem präsentierte Pisoft Technology mit seinen Partnern verschiedene 5G+VR-Anwendungen in mehreren Szenarien. Die internationalen Gäste zeigten sich beeindruckt von dem visuellen Erlebnis, nachdem sie VR-Brillen aufgesetzt hatten.

Als weltgrößter Anbieter von Panoramaalgorithmen und einziger Branchenpartner des weltgrößten DSP IP-Anbieters CEVA hat Pisoft Technology mit Telekomriesen und anderen Organisationen bei Großprojekten kollaboriert, beispielsweise beim Weltkongress der kleinen und mittelständischen Unternehmen, bei der WBO-Meisterschaft, der CCTV National Football League, der ersten 5G Smart Community in Shenzhen, einem VR-Fernstudiumprogramm und dem chinaweit ersten 5G+ WIT120-Programm.

Adler Shen, CEO von Pisoft Technology, kommentierte: "Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit großen Telekommunikationsnetzbetreibern, um die Live-Übertragung von Veranstaltungen zu unterstützen und den Gästen aus BRIC-Staaten 5G-Anwendungen vorzuführen. Für die Zukunft stellen wir uns eine vertiefte Zusammenarbeit mit Wirtschaft und staatlichen Stellen in aller Welt vor, um den Wandel von Industrie und Gemeinden mit 5G und VR voranzubringen."

Informationen zu Pisoft Technology

Pisofttech besteht seit 2012 und ist eines der frühesten Unternehmen, die sich auf die Forschung im Bereich Panoramatechnik spezialisiert haben. Mit weit reichender Expertise bei Technologie und Lösungen entwickelt das Unternehmen zuverlässige Produkte und Lösungen, damit seine Geschäftspartner ihr Wachstum stimulieren und Privatanwender neue kreative Gestaltungswege ausprobieren können.

Pilot Era, das erste Produkt des Unternehmens, ist von Google zertifiziert und empfohlen und findet in über 60 Ländern breite Anwendung in den Bereichen Straßenansicht, Immobilien, Smart City, Medizin, Reise, Events, Medien und mehr.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/958435/Shenzhen_Pisoft_Technology_Corp_Pilot_Era_BRICS_2019.jpg

Pressekontakt:

Anna Cui

anna.cui@pisofttech.com

Original-Content von: Shenzhen Pisoft Technology Corp. Ltd., übermittelt durch news aktuell