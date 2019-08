Lagavulin

Neuer Lagavulin 10-Year-Old Single Malt Scotch Whisky: Eine seltener, exklusiver Hochgenuss für Reisende

London (ots/PRNewswire)

Für Fans einzigartiger Scotch Whiskys gibt es diesen Sommer einen besonderen Grund, zur Reise in ferne Länder zu starten: die Herausgabe des neuen Lagavulin 10-Year-Old Single Malt, der nur in den Dufry Duty-Free-Geschäften selektierter Flughäfen der Welt erhältlich ist.

Dieser ,feurige, jedoch leichte, rauchige aber samtige' Single Malt wurde in der international renommierten Lagavulin Destillerie entlang der spektakulären Südküste von Islay gebrannt und wird jetzt zum Verkauf angeboten.

Dr. Craig Wilson, Diageos Master of Malts und der Mann hinter diesem Whisky, hat dies zu sagen: "Viele Kunden sehen Lagavulin als den maßgeblichen Islay Malt, und er zeigt in seinem Ausdruck, genau wie andere Produkte der Reihe, eine bezaubernde Opulenz und volle Gestalt. Er ist köstlich, intensiv und rauchig dank seiner Lagerung in amerikanischen Eichenfässern und gewinnt dann in der Reifung in Erstbefüllung von ehemaligen Bourbonfässern an cremiger Geschmeidigkeit mit einer leichten Würze."

Dr. Wilson setzte hinzu: "Dieser Whisky überrascht durch seine vielen Kontraste. Der Geschmack des Lagavulin 10-Year-Old ist zu Beginn süß und salzig, bevor es sein fulminantes Crescendo mit einem würzigen, rauchigen Abklang entwickelt, der intensiv wärmt. Der Genuss empfiehlt sich pur oder mit Wasser, um die tieferen Geschmacksnuancen aufblühen zu lassen."

Lagavulin 10-Year-Old ist exklusiv in Dufry Travel Retail-Geschäften erhältlich. Er wird zu 43 % vol. abgefüllt und zum empfohlenen Richtpreis von 50 GBP für 70 cl angeboten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/958746/Lagavulin_10_Year_Old.jpg

Pressekontakt:

Lauren Crothers

gt@smartscommunicate.com

+44-(0)28-9036-5547

Original-Content von: Lagavulin, übermittelt durch news aktuell