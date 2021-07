VAPORESSO

VAPORESSO-Muttergesellschaft SMOORE International auf der Forbes 2021 Global 2000 gelistet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Die Muttergesellschaft hinter der weltweit bekannten Vaping-Marke VAPORESSO, SMOORE International Holdings (HKG:6969), wurde offiziell in die Liste der Forbes 2021 Global 2000 aufgenommen. Die Liste führt die weltweit größten 2000 börsennotierten Unternehmen auf. Die Ausgabe 2021 bietet einen genauen Blick darauf, wie sich einige der erfolgreichsten Unternehmen der Welt an die COVID-19-Pandemie angepasst haben. SMOORE ist das einzige Vaping-Technologie-Unternehmen, das es in die Forbes 2021 Global 2000 Liste geschafft hat.

Als Momentaufnahme der Geschäftswelt bewertet die Forbes Global 2000-Liste Unternehmen anhand von vier gleich gewichteten Kennzahlen: Vermögen, Marktwert, Umsatz und Gewinn. Die Aufnahme von SMOORE International in die Liste verleiht sowohl dem Unternehmen als auch der aufstrebenden Vaping-Industrie Glaubwürdigkeit. Diese Anerkennung spiegelt die Leistung des Unternehmens im Jahr 2020 und das Wachstum des Marktanteils von 16,5 % im Jahr 2019 auf 18,9 % wider.

Die Aufnahme von SMOORE als erstes auf Vaping fokussiertes Unternehmen, das an die Börse geht, in die Liste bestätigt die Legitimität der gesamten Branche als schnell wachsende und bessere Alternative zu Zigaretten mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,1% von 2021 bis 2028. Mit über 1000 Technologiepatenten und mehr Mitarbeitern in Forschung und Entwicklung als im Vertrieb ist das Unternehmen seit 2009 führend in der Vaping-Branche. Diese bahnbrechenden Innovationen werden dann von Smoore's Untermarken wie Vaporesso, FEELM Lab und CCELL zu marktfähigen Produkten verarbeitet, die weltweit vertrieben werden. Außerdem wirbt SMOORE proaktiv für die Zerstäubungstechnologie in anderen Branchen auf der ganzen Welt.

Als öffentlichkeitswirksame Marke unter Smoore hat sich VAPORESSO verpflichtet, seinem großen Netzwerk internationaler Partner im Ausland zu helfen. Angetrieben von einem starken Gefühl sozialer Verantwortung hat VAPORESSO eine Reihe von Kampagnen gestartet, um den am stärksten Betroffenen zu helfen. Unter dem Dach von VAPORESSO Care halfen diese Kampagnen betroffenen Gemeinden in Indonesien, wo VAPORESSO über 70 Millionen Rupiah spendete, und in Frankreich, wo VAPORESSO mit lokalen Partnern zusammenarbeitete, um über Weihnachten Lebensmittel an bedürftige Menschen zu verteilen.

Unterstützt von der Muttergesellschaft, dem Forschungs- und Entwicklungsgiganten SMOORE International, hat Vaporesso neue Industriestandards gesetzt und die Innovation in dieser aufstrebenden Branche weiter vorangetrieben - und viele weitere werden folgen.

