Wissenschaftliche Forschung ist die Hauptantriebskraft für die Entwicklung von SMOORE

Die Muttergesellschaft von VAPORESSO, SMOORE, ist das erste börsennotierte Unternehmen der Branche, das die Genehmigung zur Durchführung des nationalen Forschungsprojekts mit dem Team der Tongji-Universität erhalten hat.

Die Muttergesellschaft von VAPORESSO, SMOORE International Holdings Co., Ltd. und das Team der Tongji-Universität haben die Genehmigung erhalten, nachdem sie gemeinsam ein Forschungsprojekt bei der National Natural Science Foundation of China beantragt hatten. SMOORE ist nun die erste Vaping-Firma, die ein Forschungsprojekt von nationalem Rang erhalten hat. Als erstes Unternehmen, das in der Vaping-Industrie börsennotiert ist, hat SMOORE einen weiteren entscheidenden Schritt im Bereich der wissenschaftlichen Forschung unternommen.

Eine ausreichende Nikotinzufriedenheit mit einem Vape zu erreichen, ist eines der größten Anliegen der meisten Nutzer bei der Auswahl von Produkten, und es ist auch ein zentraler Angriffspunkt für die Nutzer. Das Projekt beabsichtigt, die Nikotinbefriedigung durch die Entwicklung von Tiermodellen zu erforschen, die Schlüsselfaktoren, die die Effizienz des Nikotinübertragungsprozesses beeinflussen, auf einer tieferen Ebene zu analysieren und wissenschaftliche Unterstützung für die Entwicklung neuer Zerstäubungstechnologien in der Zukunft zu leisten. Gegenwärtig befinden sich die entsprechenden Experimente in der Vorbereitungsphase.

Ein Trend geführt von der Wissenschaft

Basierend auf wissenschaftlicher Innovation sind die kontinuierliche Optimierung und Weiterentwicklung der Vaping-Erfahrung die Quellen für den schnell wachsenden Einfluss der aufstrebenden Vaping-Branche. Bei der soeben abgeschlossenen GTNF 2020 Virtual wurde auch das Thema "Wissenschaftlichkeit" in das umfangreiche Diskussionsspektrum eingebracht. Die Verbesserung der Übertragungseffizienz von Nikotin in den neuesten Vaping-Geräten, um den Nikotingehalt während des Vaping-Prozesses bei gleichbleibender Nikotinbefriedigung kontinuierlich zu reduzieren, gilt als ein wichtiger Trend bei der Entwicklung neuer Vaping-Geräte.

Schnelle Entwicklung kommt von unablässiger wissenschaftlicher Forschung und Innovation

Aufgrund der großen Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung konnte SMOORE ein Institut für Grundlagenforschung gründen, das unabhängig verschiedene wissenschaftliche Experimente durchführen könnte. Nun hat sich das gesamte Grundlagenforschungssystem von SMOORE zu drei Grundlagenforschungszentren entwickelt. Ihr Forschungsprogramm umfasst die folgenden Aspekte:

1. Entwicklung von Testverfahren, die den internationalen Standards entsprechen oder diese übertreffen. Diese umfassen physikalische Tests, chemische Analysen, strukturelle Charakterisierung, toxikologische Tests, Funktionstests und Produktqualitätstests. 2. Statistiken, Analysen und Auswertungen von relevanten experimentellen Testdaten. Technische Unterstützung, wissenschaftliche Problemlösungsrichtungen und Strategien für F&E und andere Geschäftsabteilungen umgehend zur Verfügung stellen. 3. Die Standardisierung der diversen Tests des Unternehmens, die Schaffung eines einheitlichen Standards für Vaping-Geräte und die Bereitstellung wissenschaftlicher und leistungsstarker Unterstützung für den einheitlichen Standard der gesamten Branche.

Wissenschaftliche Forschung ist kontinuierliche und systematische Arbeit. Unter wissenschaftlicher Führung sind wir zuversichtlich, dass sich die gesamte Vaping-Branche gesund, geordnet und schnell entwickeln kann. Durch gezielte wissenschaftliche Forschung zur Optimierung der Nikotinübertragungseffizienz des Produkts kann die Vaping-Technologie den Nutzern den Genuss bringen, der zu ihrem hochqualitativen Alltag passt.

