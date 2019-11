VAPORESSO

Vaporesso nimmt an der Vaper Expo UK 2019 teil

Vaporesso nahm als führende Marke in der Vaping-Branche an der Vaper Expo UK 2019 im National Exhibition Centre of Birmingham (Großbritannien) vom 25. bis 27. Oktober teil. Diese dreitägige Messe zog viele Besucher an und bot Vaporesso die ideale Gelegenheit, seine neuesten Produkte wie Degree, PodStick und Gen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Mit seinem Stand D220 in Halle 9 hatte Vaporesso eine großartige Position direkt neben der Hauptbühne, um während der Expo mit den Besuchern interagieren zu können. Vaporesso brachte GEN, LUXE S, PodStick, Degree und VM Family zur Veranstaltung mit und hatte damit alle Vaping-Arten abgedeckt, um die verschiedenen Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Kreativdirektor Jack Sanders berichtete: "Es war toll unter den mehr als 10.000 Besuchern alte Fans zu treffen und auch neue dazu zu gewinnen. Die Besucher waren sehr beeindruckt von der Qualität der von uns gezeigten Geräte, insbesondere GEN, Degree und PodStick. Wir erhalten ständig tolles Feedback zur Farbgebung, Leistung und Verarbeitungsqualität."

Live-Events

Es ist schwer, sich eine Vaping-Expo ohne spannende Live-Events vorzustellen, und Vaporesso ist auf diesem Gebiet gut versiert. Neben den Live-Übertragungen auf dem offiziellen Instagram-Account hatte Vaporesso auch ein paar Extras in petto.

Der Bingo Roller war eine ideale Möglichkeit, um einigen glücklichen Messebesuchern neue Goodies zu bescheren. Vaporesso bot Besuchern mit diesem Bingo-Spiel eine Chance etwas zu gewinnen. Dabei war jeder ein Gewinner. Es gab eine 1 zu 6 Chance, den ersten Preis - ein neues Vaporesso-Produkt - zu gewinnen, und der Rest der Zahlen waren alles Preise bestehend aus T-Shirts, Taschen, Stiften und vielen anderen Vaporesso-Fanartikeln.

Auf der Hauptbühne erschien Vaporesso kurz nach der Live-Performance von Professor Green, der dort etwas von seinem neuen und alten Material präsentierte. Mit Doctor Vapes, der auch bewies, dass er mit den Besten auftreten kann, performte seinen neuen Vape-Rap 'The Doctor - In the Clouds'. Vaporesso hatte seinen Auftritt gleich danach, um die Menge einzunebeln und zu versuchen, alle wie Zombies aussehen zu lassen, die in den Wolken spazieren gehen. Danach verteilte man Hunderte an Geschenken und Preisen an alle.

After Party

Nach dem ersten Tag der Expo veranstaltete Vaporesso eine private Party, um einige seiner neuesten Produkte zu feiern. Mehr als 70 Gäste waren eingeladen, darunter die führende klassische Sängerin Camilla Kerslake, die Model- und TV-Persönlichkeit Danielle Lloyd, die Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin Tyne-Lexy Clarson sowie viele der Fans und Supporter von Vaporesso.

Im Verlauf dieses kulinarischen Abends, zu dem Stickoxid-Eis, Canapés und Cocktails serviert wurden, kamen die Leute in den Genuss von Live-Auftritten von singenden Kellnern, einem aufregenden LED-Saxophonisten (Tommy Sax) und Kreativdirektor Jack Sanders, der die Abendveranstaltungen moderierte.

Die Gäste hatten bis in die Nacht hinein die Möglichkeit, viele große Preise zu gewinnen, indem sie Fotos machten und ihren Freunden auf Social Media zeigten, was der Party viele aufregende Momente bescherte.

