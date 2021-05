EVERSANA

EVERSANA und S3 Connected Health kündigen eine strategische Partnerschaft zur Einführung und Kommerzialisierung von digitalen Gesundheitslösungen in den Biowissenschaften an

EVERSANA(TM), der Pionier für kommerzielle Dienstleistungen der nächsten Generation für die Biowissenschaftsbranche weltweit, und S3 Connected Health, ein preisgekrönter Partner für digitale Gesundheitslösungen für die Pharmaindustrie, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um End-to-End-Digital-Health- und Kommerzialisierungsdienstleistungen für Pharmaunternehmen anzubieten.

Die fundierte Erfahrung von S3 Connected Health in der Konzeption, Erstellung und dem Betrieb von digitalen Gesundheitslösungen soll EVERSANAs End-to-End-Kommerzialisierungsdienstleistungen (einschließlich Patientenunterstützung und Adhärenzmodelle) ergänzen und es Unternehmen in den Biowissenschaften ermöglichen:

- Einfluss auf die Markenplanung zu nehmen und die Leistung mit digitalen Gesundheitslösungen zu optimieren , um personalisierte Unterstützung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Praxis zu bieten. - Bessere Ergebnisse durch Patientenservices der nächsten Generation zu erzielen und eine wertorientierte Gesundheitsversorgung mit digitalen Gesundheitslösungen und menschlicher Unterstützung zu ermöglichen, um integrierte Therapie- und Zustandsmanagement-Services bereitzustellen.

"Im Zuge der raschen Ausweitung unserer Dienstleistungen in Europa begannen wir die Zusammenarbeit mit S3 Connected Health. Wir erkannten sofort die Möglichkeit, digitale Gesundheitslösungen in unsere kommerzielle Unterstützung der Produkt- und Patienten-Journeys einzubinden", so Mike Ryan, Executive Vice President, Europa, bei EVERSANA. "Aktuell können wir mit unserer Zusammenarbeit mehr denn je die Leistung der Marke beeinflussen, die Patientenerfahrungen verbessern oder sogar lebensverändernde DTX-Produkte liefern und auf den Markt bringen."

Jim O'Donoghue, President von S3 Connected Health, sagte: "Digitale Gesundheitslösungen sind heute unverzichtbar, um Patienten und Ärzten in Zukunft eine bessere und nachhaltigere Gesundheitsversorgung zu bieten. Durch die Zusammenarbeit mit EVERSANA können wir zukünftig komplette End-to-End-Lösungen und -Dienstleistungen für die digitale Gesundheit liefern - von der Co-Creation bis zur Kommerzialisierung - und damit unserem gemeinsamen Kundenstamm einen einzigartigen Service bieten."

Informationen zu EVERSANA

EVERSANA(TM) ist der führende unabhängige, weltweit vertretene Anbieter von Services für die Life-Science-Branche. Die integrierten Lösungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Patientenerfahrung und decken alle Phasen des Produktlebenszyklus ab, um einen langfristigen, nachhaltigen Mehrwert für Patienten, verschreibende Ärzte, Channel-Partner und Kostenträger zu schaffen. Das Unternehmen betreut mehr als 500 Organisationen, darunter innovative Startups und etablierte Pharmaunternehmen, und liefert ausgereifte Life-Science-Lösungen für eine gesündere Welt. Weitere Informationen zu EVERSANA finden Sie unter eversana.com oder verbinden Sie sich über LinkedIn und Twitter.

Informationen zu S3 Connected Health:

S3 Connected Health entwirft und entwickelt vernetzte Medizinprodukte und gerätebasierte Dienstleistungen, die das Leben von Menschen mit akuten und chronischen Erkrankungen verbessern. Sie haben preisgekrönte, regulatorisch konforme Lösungen für zwanzig Therapiebereiche in mehr als 50 Ländern entwickelt. Diese skalierbaren und sicheren Lösungen verbessern das Krankheitsmanagement und erfassen reale Daten. Damit unterstützen sie den Zugang, die Kostenerstattung und die wertorientierte Krankenversorgung. S3 Connected Health unterstützt seine Partner in Life-Sciences-Unternehmen in allen Phasen ihrer Bemühungen; von der Entdeckung über die Produktentwicklung bis hin zur Kommerzialisierung von digitalen Gesundheitslösungen, die zu den kommerziellen Strategien von Unternehmen und Marken passen. Weitere Informationen finden Sie unter www.S3ConnectedHealth.com.

