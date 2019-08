Letko, Brosseau & Associates Inc.

Letko Brosseau bekräftigt seine Absicht, gegen die Übernahme von Atrium European Real Estate Limited durch Gazit-Globe Ltd. zu stimmen

Montreal (ots/PRNewswire)

- Letko, Brosseau & Associates Inc., ein unabhängiger Investmentmanager, der die Investitionskontrolle bzw. -lenkung über ca. 1,7 % der ausstehenden Aktien von Atrium European Real Estate Limited ("ATRS" oder das "Unternehmen") ausübt und damit als zweitgrößter Aktionär des Unternehmens fungiert, bestätigte heute seine Absicht, GEGEN die vorgeschlagene Transaktion zu stimmen, in deren Rahmen ATRS von Gazit-Globe Ltd. in ein Privatunternehmen umgewandelt werden würde.

Letko Brosseau ist davon überzeugt, dass der angebotene Transaktionspreis von 3,75 Euro pro Aktie deutlich unter dem Nettovermögenswert von 4,62 Euro pro Aktie liegt, der im Finanzbericht des Unternehmens für das Jahr 2018 angegeben ist, und das langfristige Ertragspotenzial von ATRS nicht angemessen widerspiegelt. Das Unternehmen wurde durch eine Reihe von branchenspezifischen Faktoren negativ beeinflusst, und die Transaktion erfolgt zu einem Zeitpunkt mit schlechten Geschäftsergebnissen und einem niedrigen Aktienkurs. Wir gehen davon aus, dass diese branchenbedingten Belastungen zurückgehen werden und erwarten, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens nach Verbesserung der Branchenbedingungen wieder steigen wird. Angesichts dieser erwarteten Verbesserung und unserer Bewertung des langfristigen Ertragspotenzials des Unternehmens wird das Unternehmen im Rahmen dieser Transaktion erheblich unterbewertet.

Letko, Brosseau & Associates Inc. ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Sitz in Kanada, der im Jahr 1987 gegründet wurde. Zum 30. Juni 2019 verwaltete die Firma ein Anlagevermögen in Höhe von 28 Mrd. CAD für institutionelle Anleger und Privatkunden. Letko, Brosseau verfügt über Niederlassungen in Montreal, Toronto und Calgary.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen können Schätzungen, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Vorhersagen, Anleitungen oder andere Erklärungen beinhalten, die keine Fakten darstellen. Letko Brosseau ist der Überzeugung, dass die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen angemessen sind, kann jedoch nicht gewährleisten, dass diese Erwartungen tatsächlich erfüllt werden. Diese Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten und basieren möglicherweise auf Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder angedeuteten wesentlich abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Letko Brosseau sind durch diesen Hinweis in ihrer Gesamtheit ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und Letko Brosseau übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht ausdrücklich durch anwendbares Wertpapierrecht vorgeschrieben ist.

Peter Letko peter@lba.ca (514) 499-1200

Daniel Brosseau daniel@lba.ca (514) 499-1200

