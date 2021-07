Barbara Clear Art & Music

Flutkatastrophe

Barbara Clear überweist aus einer Spendenaktion 6.000 Euro an die Malerin Räderscheidt

Schleiden / Passau

Die Künstlerin Barbara Clear rief ihre Fans zu Spenden auf und stellte dafür den Gewinn eines ihrer Gemälde in Aussicht. Innerhalb einer Woche kamen mehr als 6.000 Euro zusammen, die Barbara Clear nun der Malerin Räderschmidt zur Verfügung stellte.

Die Malerin Mal Räderscheidt lebt in Schleiden - mitten im Gebiet der Flutkatastrophe. Und sie hat alles verloren: Ihr gesamtes Lebenswerk, ihr Atelier, ihre Farben, einfach alles. Dazu einen Großteil der Gemälde von ihrem berühmten Opa Anton Räderscheidt. Sie selbst hat zwar überlebt, war aber am Boden zerstört und hoffnungslos. Mit ihr befreundet ist Barbara Clear, Musikerin, Designerin und auch Malerin. Als sie die Nachricht bekam, was geschehen war, rief sie ihre Fans dazu auf, zu spenden und Maf Räderscheidt zu unterstützen. Als Anreiz dazu spendete Barbara Clear ein Gemälde von ihr, das sie unter den Spendern verlosen will.

Die Aktion war auf eine Woche begrenzt, und pünktlich an diesem Montag überwies Barbara Clear nun genau 6.010,00 Euro. Schon einmal hatte die bei Passau lebende Barbara Clear solch eine Spendenaktion zugunsten eines Reiterhofs, der durch den Lockdown in große finanzielle Schwierigkeiten geraten war, durchgeführt. Damals kam in etwa die gleiche Summe zusammen, der Reiterhof kam so über die Runden.

"Auf meine Fans ist Verlaß, sie wissen Kunst und Künstler zu schätzen und wissen um solch eine Katastrophe", meinte Barbara Clear nach diesem Erfolg. Und auch Maf Räderscheidt sieht wieder hoffnungsfroher in die Zukunft: "Es ist unglaublich, daß es solche Menschen wie die Barbara gibt - das allein gibt mir Zuversicht und wieder Lebensmut."

Zu den Personen:

Mal Räderscheidt

geboren 1952 in Augsburg, Sternzeichen Zwilling, Studium an der FH Köln (Malerei, freie Grafik, Kunstgeschichte), Meisterschülerin bei Frau Prof. Kohlscheen-Richter, 1980-1984 Dozentin für Freihandzeichnen an der FH Köln (Malerei, freie Grafik, Studienaufenthalte in Italien, Portugal, Kanada.Werke in privaten und öffentlichen Sammlungen (u.a. Backnang Archiv, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg). Mehrere Kunstpreise und Stipendien.

Barbara Clear:

Geboren 1964 in Bad Homburg, ist Musikerin, Malerin und Designerin, sie lebt in Tiefenbach bei Passau. Barbara Clear lehnt jegliche Zusammenarbeit oder Verträge mit Plattenfirmen, Managements, Galeristen usw. ab. Sie spielte als Solomusikerin 5x in Eigenregie in der Olympiahalle München, dazu in weiteren Großhallen, in rund 800 selbstorganisierten Konzerten erreichte sie rund 300.000 Besucher. Als Malerin unterhält sie in Hutthurm eine eigene Galerie, dort und über Messen hat sie mehr als 300 Gemälde verkauft. In ihrer Galerie sind zudem idie von designten Produkte ausgestellt: Porzellan, Armbanduhren, Bücher, Liegestühle, Taschen, CDs und DVDs

