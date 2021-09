Women's Springboard

PhD-Forschungsarbeit zu Flow-Erleben in Organisationen: Teams für Interviews gesucht

Im Rahmen einer qualitativen Forschungsarbeit (Doctoral/PhD-Thesis in Strategy, Enterprise Leadership, Management) wird ein Team innerhalb einer Organisation gesucht, deren Mitglieder Interviewfragen beantworten.

Erforscht wird, ob und wie beispielsweise Flow-Erlebnisse und Erfahrungen in Teams wiederkehrend erzeugt und erreicht werden können. Es geht darum, noch genauer zu verstehen, wie sich Phänomene, die mit Immersion, selbstmotivierter Fokussierung und möglicherweise daraus resultierenden Spitzenleistungen in Verbindung gebracht werden, in Teams entwickeln und zeigen. Inkludiert sind hier beispielsweise bekannte Phänomene wie Flow nach Csikszentmihalyi und Peak Experiences nach Maslow.

Grundsätzlich können alle Teams, Organisationen oder Branchen teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es sollen mehrere Teams aus verschiedenen Organisationen und Branchen interviewt werden. Zunächst wird gemeinsam sondiert, ob der Rahmen passt und ob eine Teilnahme möglich ist, denn die Interviews sollten bis Jahresende abgeschlossen sein.

Interessierte Teamverantwortliche können sich melden bei Ulrike Posselt, E-Mail ulrikeposselt@connect.glos.ac.uk zum Vereinbaren eines Sondierungsgesprächs. Dieses kann telefonisch oder per Videokonferenz erfolgen zur Klärung von Fragen und um eventuell einen praktikablen Rahmen für die Durchführung zu finden.

Im Falle einer Teilnahme könnte im Anschluss an das Sondierungsgespräch ein Zoom zum Rahmen und Fokus der Forschung mit den Verantwortlichen und Beteiligten erfolgen, z.B. mit der Teamleitung und den Teammitgliedern, damit alle Beteiligten ein Verständnis der Verortung und Ausrichtung der Forschung erhalten und Fragen stellen können. Danach würden Interviewtermine vereinbart und Interviews über Zoom durchgeführt, die vom zeitlichen Rahmen ungefähr eine halbe Stunde pro Person in Anspruch nehmen. Interviews können auf Deutsch oder Englisch stattfinden. Die Interviews werden aufzeichnet, transkribiert und anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse gezogen werden können, um welches Unternehmen oder Mitarbeiter es sich handelt. Teilnahme und Beantwortung der Fragen sind freiwillig. Die Forschung wird in englischer Sprache publiziert. Die teilnehmende Organisation erhält ein Exemplar der abgeschlossenen Forschungsarbeit.

