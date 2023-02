Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Sheng Hong Holding Group startet neue Energieprojekte im chinesischen Zhangjiagang

Beijing (ots/PRNewswire)

Die Sheng Hong Holding Group, ein führendes Hightech-Unternehmen in Suzhou, hat einen Vertrag über die Bauprojekte einer Batterie-Gigafabrik und eines neuen Energieforschungsinstituts unterzeichnet, die eine Gesamtinvestition von etwa 30,6 Milliarden Yuan in der Stadt Zhangjiagang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu beinhalten.

Die Projekte werden in Phasen abgeschlossen und werden nach Abschluss voraussichtlich einen Jahresumsatz von mehr als 56 Milliarden Yuan generieren. Unter anderem wird erwartet, dass die erste Phase des 24-GWh-Projekts und das neue Energie- und Batterieforschungsinstitut mit einer Gesamtinvestition von 14 Milliarden Yuan innerhalb von drei Jahren abgeschlossen und in Betrieb genommen sein werden, wobei der Jahresumsatz auf 24 Milliarden Yuan geschätzt wird.

Han Wei, Parteichef von Zhangjiagang, sagte, die Stadt engagiere sich dafür, vorteilhafte Geschäftsbedingungen für große Projekte und hochwertige Unternehmen zu schaffen und eine solide Garantie für die Umsetzung von Projekten zu bieten.

Als eines der Fortune-Global-500-Unternehmen, das in Suzhou heranwächst, hat sich die Sheng Hong Holding Group zu einer internationalen Hightech-Industriegruppe entwickelt, der die gesamte industrielle Kette der petrochemischen Raffination, neue Energie, neue Materialien und hochwertige Textilien integriert.

Miao Hangen, Vorsitzender der Sheng Hong Holding Group, sagte, dass die von der Gruppe ins Leben gerufenen Projekte der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Zhangjiagang Impulse verleihen werden.

Darüber hinaus war Zhangjiagang Zeuge der Vertragsunterzeichnung von 100 Großprojekten mit einer Gesamtinvestition von 59,72 Milliarden Yuan bei einer Großprojektförderungsveranstaltung, die am 29. Januar 2023 stattfand und an der 22 aus dem Ausland finanzierte Projekte im Wert von 10,18 Milliarden Yuan beteiligt waren.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/332497.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1994619/image_1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-sheng-hong-holding-group-startet-neue-energieprojekte-im-chinesischen-zhangjiagang-301737411.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell