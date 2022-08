Drei Schritte, um den Geschmack von Spirituosen in vollen Zügen zu genießen

Xinhua Silk Road Information Service

Eine neue Vlog-Serie über "China-Fabrik-Geschichte, Fenjiu, der Seele des Chinesischen Schnapses", wurde kürzlich veröffentlicht. Dies ist ein Teil in einer 10 Folgen umfassenden Vlog-Serie, die gemeinsam vom Büro für nationale Markenprojekte der Nachrichtenagentur Xinhua, dem China Economic Information Service und der Fenjiu Group produziert wurden.

Die 10 Episoden erzählen Fenjius Spirituosenherstellungsgeschichten, nicht nur über die rohen Körner der grünen Produktionsbasis, eine Flasche duftenden Fenjiu auf dem Tisch, die klare Karstwasserquelle in 800 Metern Tiefe, sondern auch über die modernen Werkstätten mit langjähriger Handwerkskunst. All dies spricht für den Einfallsreichtum von Fenjiu: mit einer pragmatischen Einstellung nach Exzellenz zu streben, milde und aromatische Baijiu ("Chinesischer Schnaps") zu brauen, ohne die ursprüngliche Absicht zu vergessen, und mutig in der Innovation zu sein.

