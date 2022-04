Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Chinas Freihandelszone Chongqing wird im Zuge seiner Öffnung zum Magnet für ausländische Investitionen

Peking (ots/PRNewswire)

Nach fünf Jahren habe die China (Chongqing) Pilot Free Trade Zone (Chongqing FTZ) in der südwestchinesischen Stadt Chongqing praktische und innovative Errungenschaften der Öffnung erzielt, so Li Xunfu, ein Beamter der städtischen Handelskommission von Chongqing, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag anlässlich des fünfjährigen Bestehens der FTZ.

Die Freihandelszone Chongqing konzentriert sich auf die Öffnung ihrer vorteilhaften Industrien, einschließlich elektronischer Information, intelligenter Ausrüstung, biologischer Medizin und Logistikdienstleistungen, und hat kontinuierliche Anstrengungen unternommen, die Entwicklung von Industrieketten zu stärken.

Der Xiyong-Sektor der Freihandelszone hat über 20 renommierte Chip-Hersteller wie Intel, SK Hynix, United Microelectronics Center und China Resources Microelectronics Limited angezogen, die sich bemühen, eine wichtige Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsbasis für Halbleiter und integrierte Schaltungen zu schaffen.

Mit der Unterstützung von fünf großen Automobilherstellern, darunter Changan Auto, Beijing Hyundai, Jinkang New Energy Automobile Co., Ltd, Ruichi Automobiles und SAIC-GM-Wuling Automobile, hat der Jiangbei-Sektor der Freihandelszone mehr als 80 weltberühmte Autoteilehersteller eingeführt, so dass eine integrierte Kette der Automobilindustrie entstanden ist.

Der Jiulongpo-Sektor der Freihandelszone Chongqing hat einen umfassenden Service für die Verarbeitung von Aluminium entwickelt, der die Bereiche Materialvorbereitung, Verarbeitung, Herstellung und Anwendung umfasst. Der Shapingba-Sektor hat drei Dienstleistungssysteme gebildet, die jeweils den globalen Handel, die Eisenbahnlogistik und die Finanzierung der Lieferkette umfassen.

Was den Aufbau von F&E-Kapazitäten betrifft, so hat der Sektor Liangjiang New Area der Freihandelszone 19 F&E-Plattformen auf nationaler Ebene und 378 auf kommunaler Ebene eingerichtet. Der Xiyong-Sektor beherbergt heute ein nationales Innovationszentrum für das verarbeitende Gewerbe, 21 Labors und Innovationszentren auf kommunaler Ebene, 128 Unternehmen mit F&E-Aktivitäten, fünf neue F&E-Einrichtungen und 34 High-Tech-Unternehmen.

Darüber hinaus hat die Freihandelszone Chongqing das Geschäftsumfeld durch die Förderung von Online-Zolldiensten und Maßnahmen zur Handelserleichterung, die sich auf den Aufbau eines Ein-Fenster-Systems konzentrieren, kontinuierlich optimiert. Die FTZ hat über 35 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in Chongqing in den letzten fünf Jahren angezogen und trägt rund 70 Prozent zum Außenhandelsvolumen der Stadt bei.

Die am 1. April 2017 eröffnete Freihandelszone Chongqing hat eine Gesamtfläche von 119,98 Quadratkilometern und umfasst neun Sektoren: Liangjiang New Area, Yuzhong, Jiangbei, Shapingba, Jiulongpo, Nan'an, Beibei, Yubei und Xiyong.

