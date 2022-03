Xinhua Silk Road: Seraphim schließt 72MW PV-Modulproduktion für Citicore ab

Peking, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) - Anhui Ankai Automobile Co., Ltd., ein führender Autohersteller in der ostchinesischen Provinz Anhui, hat am Dienstag eine Zeremonie abgehalten, um den Export von 800 Bussen mit Erdgasantrieb nach Mexiko zu feiern. Die Busse werden in Monterrey, der drittgrößten Stadt Mexikos, eingesetzt – ein Beweis für die Vertiefung der ...

