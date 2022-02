Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Unternehmen in Quanzhou (Provinz Fujian, Ostchina) liefern Sportbekleidung für acht olympische Delegationen

Unternehmen in Quanzhou in der ostchinesischen Provinz Fujian haben zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking beigetragen, indem sie verschiedene Produkte wie Sportbekleidung, Fitnessgeräte, Hygieneartikel und Lebensmittel für olympische Delegationen aus acht Nationen und unterstützende Dienstleistungen für die Austragungsorte der Olympischen Winterspiele bereitgestellt haben.

Während des großen Sportereignisses stellte ANTA, ein Sportbekleidungsunternehmen in Quanzhou, nicht nur die Ausrüstung für die Medaillenvergabe für die chinesische Delegation zur Verfügung, sondern produzierte auch die Wettkampfausrüstung für 12 chinesische Nationalmannschaften, unter anderem für die Teams im Kurzstrecken-Eisschnelllauf, Eisschnelllauf, Skeleton und Curling.

Peak, ein Anbieter von Sportgeräten, sponserte sieben olympische Delegationen aus dem Ausland, darunter Belgien, Island, Ukraine, Neuseeland und Rumänien, während Shuhua Sports, ein Anbieter von Fitnessgeräten, Fitnessgeräte und unterstützende Dienstleistungen für das Olympische und das Paralympische Winterdorf angeboten hat.

Unterdessen hat Panpan Foods, eine Marke von Fujian, mehr als 20 Millionen Säcke und Fässer mit Lebensmitteln geliefert, darunter Nüsse, Kekse und Brot sowie einige spezielle Produkte für die Olympischen Spiele.

Auch Quanzhou-Marken wie ANTA, Peak und Shuhua unterstützten die Veranstaltung mit der Teilnahme am Fackellauf.

