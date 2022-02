Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Das ostchinesische Suzhou verstärkt die multidimensionale Unterstützung für den Aufbau eines Innovationsclusters der elektronischen Informationsindustrie

Peking

Am Dienstag fand eine Konferenz zur Förderung des Aufbaus eines industriellen Innovationsclusters für die elektronische Informationsindustrie in der Stadt Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu statt. Auf der Veranstaltung wurde auch ein LTPS-Projekt (Low Temperature Poly-Silicon) der AU Optronics Corporation (AUO) vorgestellt.

Auf der Konferenz wurden 150 wichtige Projekte im Bereich der elektronischen Information mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 129 Milliarden Yuan (etwa 20,28 Milliarden US-Dollar) unterzeichnet oder in Angriff genommen, die Bereiche wie 5G-Kommunikation, Halbleiter, Chips, intelligente Terminals usw. abdecken. Von den Projekten wurden 80 mit einer geplanten Gesamtinvestition von 72 Mrd. Yuan unterzeichnet und 70 mit einer Gesamtinvestition von 57 Mrd. Yuan angekündigt, wovon 19,1 Mrd. Yuan noch in diesem Jahr abgewickelt werden sollen.

Die Stadt Suzhou hat in den letzten Jahren vielfältige Anstrengungen unternommen, um die Entwicklung der elektronischen Information zu fördern. Dank Projektbegleitung, politischer Unterstützung und Innovationsförderung ist die Branche zur ersten in der Stadt geworden, die einen jährlichen Produktionswert von über einer Billion Yuan erreicht.

Im Jahr 2021 wird der Wert der Bruttoproduktion der elektronischen Informationsindustrie von Suzhou 1,16 Billionen Yuan erreichen, was einem Anstieg von 10,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Derzeit gibt es in der Stadt 1 271 Industrieunternehmen ab einer bestimmten Größe und 62 börsennotierte Unternehmen im Bereich der elektronischen Information.

AUO Kunshan stellte sein LTPS-Projekt am selben Tag auf der Veranstaltung vor. Als einer der drei weltweit führenden Hersteller von großformatigen LCD-Panels plant AUO, weitere 1,8 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung der Produktionslinien und die Erweiterung der Kapazitäten zu investieren, um einen jährlichen Produktionswert von 10 Milliarden Yuan zu erreichen.

Die Veranstaltung umfasste auch eine Zeremonie zur Gewährung eines steuerlichen Unterstützungsfonds in Höhe von 2,4 Milliarden Yuan, der bis zum Jahr 2021 angesammelt wird. Außerdem wurde auf der Veranstaltung eine Liste von 64 technologischen Projekten in der elektronischen Informationsindustrie vorgestellt. Die Stadt Kunshan, eine der führenden kreisfreien Städte Chinas, hat ein Unterstützungssystem für den industriellen Innovationscluster der neuen Generation veröffentlicht, um die Integration der Industrie- und Innovationskette zu beschleunigen.

