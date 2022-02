Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Fujian Dehua beschleunigt den Aufbau einer Keramikmarke mit Geschäftsveranstaltungen und einem Strategiepaket

Beijing (ots/PRNewswire)

Die erste Dehua „Master IP+"-Produkteinführung und Business Matching-Veranstaltung wurde kürzlich im China Ceramics E-Commerce Logistics Park im Landkreis Dehua in der ostchinesischen Provinz Fujian eröffnet.

Mit der Einführung von mehr als 300 Keramikprodukten zum Jahr des Tigers gab diese erste Veranstaltung des neu eröffneten Logistikparks den Ton für den Aufbau eines „Mater IP+"-Geschäftsmodells an und bereicherte das Markenzeichen der Dehua-Keramik mit kulturellem Erbe und Mehrwert.

Dehua, ein führendes Unternehmen in der Keramikherstellung in China, exportiert über 70 Prozent seiner Keramikprodukte in über 190 Länder und Regionen weltweit. Die Stadt wurde 2015 vom World Crafts Council zur „World Ceramics City" ernannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Produktionswert von Dehua-Keramik im Jahr 2021 mehr als 45 Milliarden Yuan beträgt, wobei der Markenwert 108,6 Milliarden Yuan erreicht.

Das traditionell für sein weißes Porzellan bekannte Land Dehua treibt aktiv die industrielle Modernisierung und Umgestaltung sowie den Markenaufbau voran, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu verbessern und internationale Anerkennung und Einfluss zu gewinnen.

Die Bezirksregierung hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, wie z. B. die Unterstützung von Keramikausstellungen, Wettbewerben für Keramikdesign und -technik, die Erschließung von Marketingkanälen sowie die Entwicklung kultureller und kreativer Keramikprodukte.

Mit Blick auf das Ziel "kleiner Landkreis mit großer E-Commerce-Vision und ganzheitlicher Geschäftsökologie" arbeitet der Landkreis Dehua auch am Aufbau und an der Verbesserung der Dienstleistungsplattform für künstlerische Keramik, an der Veranstaltung von Produktmessen und der Einführung neuer Produkte und hilft dabei, Meister und Unternehmen zusammenzubringen.

Siehe den ursprünglichen Link https://en.imsilkroad.com/p/326300.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736572/1.jpg

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell