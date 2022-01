Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Master Kong gewinnt 2021 den Hong Kong Corporate Governance and ESG Excellence Award

Peking (ots/PRNewswire)

Der chinesische Lebensmittel- und Getränkeriese Master Kong, auch bekannt als Tingyi Holding Corp., hat kürzlich den Hong Kong Corporate Governance and Environmental, Social and Governance (ESG) Excellence Award 2021 für seine hervorragende ESG-Leistung gewonnen.

Master Kong unterstützt die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN. Nachdem Master Kong in einem vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen herausgegebenen Bericht als herausragendes Beispiel ausgewählt wurde, ist es dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten.

„Master Kong wurde vor fast 30 Jahren mit dem Ziel gegründet, die chinesische Esskultur zu fördern und die Philosophie des nachhaltigen Wirtschaftens und des gesellschaftlichen Engagements zu unterstützen. Außerdem ist das Unternehmen davon überzeugt, dass eine solide Unternehmensführung eine wichtige Rolle bei der Förderung der langfristigen Entwicklung des Unternehmens und der Steigerung des Unternehmenswertes spielt", sagte Frau TSENG Chien, Executive Director von Master Kong.

Master Kong glaubt an „Sustainable Development is Good Development", setzt „Keep Our Nature Green" als Nachhaltigkeitsstrategie ein und arbeitet weiter hart daran, ein „respektiertes Unternehmen" zu werden, sagte Frank Wang, Executive Vice President des CEO Office der Tingyi Holding Corp. bei einer Roundtable-Diskussion zum Thema „Grüne und kohlenstoffarme Wirtschaftstransformation" während der 4. China International Import Expo und fügte hinzu, dass Master Kong eine Reihe von Arbeiten zur Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung durchgeführt hat, indem es die grüne Entwicklung bei der Umgestaltung der Lieferkette förderte, gesunde und nahrhafte Produkte entwickelte und junge Verbraucher über einen nachhaltigen Lebensstil informierte.

Außerdem hat sich Master Kong der Übernahme von mehr sozialer Verantwortung in China verschrieben. Das Unternehmen spendete landesweit 837 Krankenhäusern un 26 Provinzen und 299 Städten Maetiral zur Bekämpfung von Covid-19 und stellte der von der Flutkatastrophe betroffenen zentralen Provinz Henan mehr als 1,2 Millionen Stück an Hilfsgütern zur Verfügung, um die Fluthilfe und den Wiederaufbau nach der Katastrophe zu unterstützen.

Richard Chen, CEO von Master Kong, sagte in einem Rundtischgespräch auf dem 2020 Boao Forum for Entrepreneurs: „Als nationale Marke und börsennotiertes Unternehmen wird Master Kong seine Leistungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung weiter erforschen und verbessern und das Glück, das ‚Life+ Delicacy' bringt, mit allen Stakeholdern teilen."

Die Awards wurden 2007 ins Leben gerufenen und werden jährlich von der Chamber of Hong Kong Listed Companies und dem Centre for Corporate Governance and Financial Policy der Hong Kong Baptist University verliehen, um Verbesserungen in den Bereichen Corporate Governance und ESG bei börsennotierten Unternehmen in Hongkong zu fördern.

Original-Link:https://en.imsilkroad.com/p/326019.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727589/image_1.jpg

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell