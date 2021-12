Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Erstes Global Ceramic Shopping Festival wird in Jingdezhen eröffnet

Das erste Global Ceramic Shopping Festival soll vom 01. bis 03. Januar 2022 im Jingdezhen International Convention and Exhibition Center in der ostchinesischen Provinz Jingdezhen, Jiangxi, stattfinden.

Es wird erwartet, dass auf der Veranstaltung Zehntausende von Keramikprodukten von Hunderten renommierter Keramikmarken aus verschiedenen Ländern wie China, Deutschland, Japan, Russland usw. präsentiert werden.

Als erste in Jingdezhen abgehaltene groß angelegte, globale Keramik-Einkaufsförderungskampagne auf hohem Niveau bietet die Veranstaltung Sonderangebote für das neue Jahr sowie interaktive Aktivitäten, die kulturelles Wissen über Keramik und Fertigkeiten der Keramikherstellung vermitteln.

Darüber hinaus wird das International Convention and Exhibition Center eine mehrjährige Ausstellung der China Jingdezhen International Ceramic Fair einrichten, um eine offene Plattform für den regelmäßigen globalen Keramikhandel zu schaffen.

Als weltberühmte „Hauptstadt des Porzellans" hat Jingdezhen große Anstrengungen unternommen, um die Betriebskosten zu senken und die Kundenerfahrung zu verbessern. Durch den Aufbau effizienter Systeme für den Handel, die Lagerverwaltung und die Finanzierung der Lieferkette ist die Stadt bestrebt, der Industrie einen Service aus einer Hand mit Online-Koordination zu bieten.

Nach Angaben eines Vertreters von Jingdezhen State Owned Assets Operation and Investment Holding Group Co., Ltd. entwickelt die Stadt ständig verwandte Geschäftsbereiche - wie Catering und Keramikwerkstätten - in der Hoffnung, sowohl externe Keramikfirmen zu gewinnen als auch lokale Unternehmen zu ermutigen, einen breiteren Markt zu erschließen.

