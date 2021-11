Xinhua Silk Road: Shaangu Group und Sorin Corporation vereinbaren Kaufvertrag über 380 Mio. USD

Xinhua Silk Road Information Service

Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group), ein führender Anbieter von dezentralen Energiesystemen in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi, hat am 5. November auf der 4. China International Import Expo (CIIE) eine Rahmenvereinbarung über die Beschaffung von Zinkbarren im Wert von 380 Millionen US-Dollar mit der Sorin Corporation mit Sitz in der Republik Korea (ROK) unterzeichnet.

Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung, die in Anwesenheit von Vertretern beider Parteien stattfand, ist ein weiterer Meilenstein für die Unternehmen aus Shaanxi bei der Förderung der Zusammenarbeit mit internationalen Qualitätsanbietern auf der CIIE.

Diese Vereinbarung ist für die Shaangu-Gruppe von großer Bedeutung, um im Rahmen der Neuen Seidenstraße aktiv in die Welt hinauszugehen.

Als führendes Industrieunternehmen, das bereits zweimal mit den China Grand Awards for Industry ausgezeichnet wurde, hat die Shaangu Group in den letzten Jahren ihre Internationalisierung vertieft, ihre Fähigkeiten zur globalen Ressourcenallokation kontinuierlich ausgebaut und eine wichtige Rolle bei der Förderung globaler Industrie-, Liefer- und Wertschöpfungsketten übernommen.

Die Shaangu-Gruppe hat sich dem Aufbau eines intelligenten und umweltfreundlichen Energieunternehmens von Weltrang verschrieben und bietet strategisch verteilte Energiesystemlösungen für Kunden in der globalen Industriekette an, während sie sich gleichzeitig auf den Aufbau einer innovativen Lieferkette mit verteilten Energiesystemlösungen konzentriert.

Gegenwärtig hat die Shaangu-Gruppe ihr Auslandsgeschäft durch intelligente Logistik, Supply-Chain-Finanzierung und Informationsdienste weiter ausgebaut. Bis Oktober dieses Jahres ist der Wert der Import- und Exportverträge der Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um 179,49 Prozent gestiegen.

