Xinhua Silk Road: Eröffnung der Frühlings- und Herbstmesse Taoxichuan (Herbstmesse) im ostchinesischen Jingdezhen

Die Frühlings- und Herbstmesse Taoxichuan (Herbstmesse), ein Markenzeichen der Taoxichuan Ceramic Art Avenue in der ostchinesischen Stadt Jingdezhen in der Provinz Jiangxi, wird am Montag zusammen mit der Eröffnung der 18. internationalen Keramikmesse China Jingdezhen offiziell eröffnet.

Unter dem Motto "Große Freude für alle" bietet die Herbstmesse drei große Musikveranstaltungen, darunter ein Literatentreffen, eine Musikaufführung und ein fünftägiges Musikfestival, sowie mehr als zehn verschiedene Veranstaltungen wie Ausstellungen, Workshops, Foren, Vorträge usw.

Das Original-Musical "Toward Jingdezhen", ein lokaler Kassenschlager, der im Mai dieses Jahres im Taoxichuan Grand Theater uraufgeführt wurde, wurde vor kurzem neu aufgelegt, wobei die Handlung angepasst, mehr frische Elemente hinzugefügt, die Choreografie neu arrangiert und die Kostüme verbessert wurden, nachdem Expertenmeinungen und das Feedback des Publikums eingeholt worden waren, was dem Publikum ein besseres Erlebnis bescherte.

Die Literaturveranstaltung Meet Jingdezhen findet im malerischen Taoyangli-Gebiet statt, das zwei Kilometer von Taoxichuan entfernt liegt. Dort arbeitet der berühmte Sänger und Künstler Li Yugang mit auf traditionelle chinesische Kultur spezialisierten Künstlern wie chinesischen Opernsängern, Teemachern und Handwerkern zusammen, um die Geschichte und Kultur des Porzellans von Jingdezhen in raffinierte Poesie und Musik zu integrieren.

Ein weiterer Höhepunkt der Herbstmesse ist ein fünftägiges Musikfestival, das mit trendigen Elementen wie Hanfu, nationalem Stil und Animation dem Publikum unerwartete Romantik bietet. Eine interaktive Roadshow und kleine Geschenke machen das Abenteuer für Touristen noch interessanter.

Zusätzlich zu den drei Aktivitäten wird der kreative Musikmarkt auch als Plattform dienen, um berühmte Designer und Künstler aus dem In- und Ausland zu interaktiven Aktivitäten wie Straßenauftritten und Livestreaming einzuladen, um sich über Kunst, Handwerk, Musik usw. auszutauschen.

Während der Herbstmesse werden acht hochkarätige Kunstausstellungen für die Öffentlichkeit zugänglich sein, darunter die Ausstellung der Errungenschaften der Jingdezhen National Ceramic Culture Inheritance Innovation Pilot Zone, die Taoxichuan Emerging Glass Artist Show und Sean Chen?s Colorful World.

Abgesehen von der Offline-Kunstmesse sind die amerikanischen Keramikerinnen Linda Casbon und Lynn Duryea auch eingeladen, Online-Vorträge zu halten, um ihre Gedanken zur Kunstforschung und zum Kunstschaffen zu teilen.

