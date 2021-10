Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Chinesische High-End-Spirituosenmarke Red Xifeng glänzt beim fünften Next-Gipfeltreffen

Peking (ots/PRNewswire)

Red Xifeng, ein hochwertiges Spirituosenprodukt des renommierten chinesischen Spirituosenherstellers Xifeng Group, wurde auf dem NEXT-Gipfeltreffen (Singapur 2021) am Mittwoch in Singapur als das wichtigste offiziell benannte Produkt vorgestellt.

Mit seiner 3.000-jährigen Geschichte ist Xifeng-Likör ein typischer Vertreter chinesischer Marken, die in China hergestellt werden und sich weltweit verbreiten. Er steht für die chinesische Kultur der "universellen Harmonie".

Der Auftritt der Red Xifeng-Produkte auf dem Gipfeltreffen hat Chinas Aufrichtigkeit und Verantwortlichkeit gegenüber der Welt sowie den Stil Chinas als großes Land und das tiefe Erbe einer alten Zivilisation gezeigt.

Als Pionier in der digitalen Transformation traditioneller Industrien wird Xifeng liquor die Chancen nutzen, die das fünfte Gipfeltreffen, die neue Runde der wissenschaftlichen, technologischen und industriellen Revolution, die Belt and Road Initiative (BRI) und das Entwicklungsmuster des dualen Kreislaufs mit sich bringen, um die hochwertigen Ressourcen der Welt zu integrieren, die Qualität und die technologische Innovation zu fördern und die internationale Handels-Kooperation zu vertiefen, um den Einfluss der Marke zu verbessern und den Charme der Made-in-China-Produkte und der chinesischen Spirituosenkultur zur Geltung zu bringen, so Zhang Zheng, Vorsitzender der Xifeng Group.

Mit Sitz in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi, der Wiege der Kulturen der Zhou-, Qin-, Han- und Tang-Dynastien und dem Kerngebiet der BRI, hat die Xifeng Group sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle Einflüsse auf den Belt and Road-Aufbau.

In den letzten Jahren hat die Xifeng-Gruppe mit dem Bau von Kulturprojekten wie dem Xifeng-Schnapsmuseum und der Xifeng-Altstraße begonnen und das chinesische Schnaps-Kulturfestival mit Feng-Geschmack abgehalten. Dabei wurden alle Medienressourcen integriert, um im Rahmen der BRI eine vielgestaltige, vielschichtige und dreidimensionale Schnaps-Kultur zu schaffen und die Verbreitung der chinesischen Kultur zu fördern.

Das NEXT-Gipfeltreffen wurde bereits in Auckland, Hangzhou und Dubai in vier aufeinanderfolgenden Sessions erfolgreich durchgeführt.

der Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/324133.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1639777/image.jpg

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell