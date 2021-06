Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: 2021 World Industrial and Energy Internet Expo & International Industrial Equipment Exhibition am Freitag im ostchinesischen Changzhou

Die 2021 World Industrial and Energy Internet Expo and International Industrial Equipment Exhibition wurde am Freitag in Changzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eröffnet.

Hunderte von Experten, Wissenschaftlern und Industrieeliten nahmen aktiv an der Veranstaltung teil, um gemeinsam heiße Themen wie industrielles Internet, Energie-Internet, intelligente Fertigung, Big Data usw. zu diskutieren und ihre innovativen Ansichten und Erfahrungen auszutauschen, mit dem Ziel, der kohlenstoffarmen Fertigungsindustrie des Landes neue Impulse zu verleihen.

Wie man erfährt, wurden auf der diesjährigen Expo Vereinbarungen über 20 Schlüsselprojekte mit einer Gesamtinvestition von 30 Milliarden Yuan unterzeichnet.

Diese Projekte umfassen Bereiche wie High-End-Gerätebau, Energiebatterien, 5G-Kommunikation, neue photovoltaische Energie, industrielles Internet usw.

Die Veranstaltung wird seit 2019 in drei aufeinanderfolgenden Jahren durchgeführt und hat bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.

Man erfährt, dass die Messe als einzige Messe in Jiangsu, die das industrielle Internet als lokale Stärke und charakteristische Industrie ansieht, sich an die digitale Transformation der Dienstleistungsbranche hält. Die Expo hat intensiv eine Reihe der neuesten Technologien und Errungenschaften in den Bereichen Industrie- und Energie-Internet und High-End-Ausrüstungsherstellung gezeigt, beschleunigte das Zusammentreffen verschiedener High-End-Faktoren wie Industrietechnologie, Talente, Projektindustrien usw. und spielte eine positive Rolle bei der Entwicklung des industriellen Internets in Jiangsu und sogar im ganzen Land.

Gegenwärtig steuert Changzhou auf seine Positionierung als "internationale intelligente Fertigungsstadt und zentraler Achsenknotenpunkt des Jangtse-Flussdeltas" zu, greift den Trend des industriellen Internets fest auf, entwickelt energisch intelligente Fertigung und intelligente Energie und poliert ständig das goldene Zeichen der intelligenten Fertigung von Changzhou.

