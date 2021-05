Xinhua Silk Road Information Service

2021 Changsha Internationale Baumaschinenausstellung startet in Changsha, Hunan

Zusammenfassung: Die 2021 Changsha Internationale Baumaschinenausstellung (2021 CICEE) wurde am Mittwoch im Changsha Internationalen Kongress- und Ausstellungszentrum in Changsha, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hunan, eröffnet.

Die CICEE 2021, die bis zum 22. Mai eröffnet wird, wird gemeinsam von dem Chinesischen Verband für Maschinenindustrie, dem Chinesischen Verein für Baumaschine, dem Amt für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Hunan, dem Handelsamt der Provinz Hunan, dem Hunan Sub-Rat des Chinesischen Rates zur Förderung des internationalen Handels (CCPIT) und der Stadtverwaltung von Changsha veranstaltet.

Unter dem Motto "Intelligente neue Generation von Baumaschinen" dient die CICEE 2021 als internationale Ausstellungsplattform für neue Technologien, neue Ausrüstungen und neue Formate der globalen Baumaschinenindustrie.

Mit einer Ausstellungsfläche von 300.000 Quadratmetern hat die diesjährige Ausstellung 1.450 chinesische und ausländische Aussteller, darunter 32 der 50 weltweit führenden Baumaschinenunternehmen, zur Teilnahme an der viertägigen Veranstaltung angelockt, und mehr als 600 Teilnehmer, darunter Beamte von Botschaften aus 20 Ländern in China und Geschäftsvertreter aus dem In- und Ausland, nahmen sich an der Eröffnungszeremonie teil.

Trotz der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 hat sich chinesischer Baumaschinensektor gegen den Abwärtstrend gestemmt und wurde zum am schnellsten wachsenden Segment in der gesamten Maschinenindustrie. Im ersten Quartal dieses Jahres hat die inländische Baumaschinenindustrie weiterhin eine gute Entwicklungsdynamik beibehalten und im Jahresvergleich ein Wachstum von 71,85 Prozent beim Umsatz und das 1,38-fache beim Gewinn erzielt, wobei eine Reihe von wissenschaftlichen und technologischen Innovationserfolgen zu verzeichnen waren.

Nach fast siebzig-jähriger Entwicklung ist die Baumaschinenindustrie zu einer Markenindustrie von Hunan geworden, sagte Mao Weiming, Gouverneur der Provinz.

Mit einer Produktion von ca. 70 Prozent aller Baumaschinenprodukte in China und dem landesweit höchsten Geschäftseinkommen in 11 aufeinanderfolgenden Jahren ist Hunan zum größten Standort der Baumaschinenindustrie in China geworden.

In der Zwischenzeit beteiligt sich die Provinz aktiv am Bau der Infrastruktur in den Ländern, die an der Initiative der neuen Seidenstraße (BRI) teilnehmen, und die in Hunan hergestellten Baumaschinenprodukte haben sich auf etwa 160 Länder und Regionen in der ganzen Welt ausgebreitet.

Große Baumaschinenunternehmen aus Hunan, wie die Sany Group und Zoomlion, bemühen sich sehr, intelligente Fabriken zu bauen. Sie haben die grüne, digitale und intelligente Produktion und den Verkauf in solchen Fabriken durchgeführt, wodurch der Geschäftszyklus verkürzt und die Steigerung des Geschäftseinkommens, des Nettogewinns und der Nettogewinnmarge sichergestellt wird.

Hunan wird die CICEE nutzen, um die globalen Baumaschinen-Ressourcenelemente nach China einzuführen, die chinesischen Produkten in die Welt zu exportieren und die integrierte Entwicklung der globalen Baumaschinenindustrie zu fördern, sagte Mao.

