Xinhua Silk Road: Zoomlions intelligente Turmkrananlage wurde in Zentralchina in Betrieb genommen

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. und gleichzeitig der größte Turmdrehkranhersteller der Welt, hat am 17. Mai die zweite Phase seiner in Zentralchina gelegenen Smart-Turmdrehkran-Anlage in Betrieb genommen.

So produziert die smarte Fabrik auf einer Gesamtfläche von 49,33 Hektar die größten Windturmkrane der Welt. Mit einer Anlageinvestition von 1,8 Milliarden Yuan wird ein jährlicher Produktionswert von 20 Milliarden Yuan erwartet.

Neben dem Betrieb der Fabrik bildete Zoomlion ein Produktionsmuster, das sich durch ein intelligentes Werk, zwei "Leuchtturm"-Werkstätten oder mit anderen Worten die fortschrittlichsten Werkstätten der Welt, drei intelligente stereoskopische Lager und vier unbemannte Produktionslinien auszeichnet und einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer umfassend intelligenten Fertigung markiert.

Gegenwärtig ist das Unternehmen in der Lage, Turmdrehkrane der vollen Serie zu produzieren, deren Größe von 63 Metertonne bis 20.000 Metertonne reicht. Alle 18 Minuten verlässt ein Turmdrehkran das Montageband - eine Geschwindigkeit, die im nationalen und globalen Vergleich sehr hoch ist.

Bis heute hat Zoomlion über 150.000 Turmdrehkrane für Bauprojekte auf der ganzen Welt hergestellt und verfügt seit langem über den höchsten Marktanteil in der Welt.

Tang Shaofang, Vizepräsident von Zoomlion, sagte, dass die in Changde City gelegene Smart Factory eine umfassende, digitale und umweltfreundliche Modernisierung abgeschlossen und die Produktion von Turmdrehkranen mit Weltklassegrößen und -qualität realisiert hat.

Am Montag veranstaltete das Unternehmen eine Auslieferungszeremonie für den weltgrößten Turmdrehkran für das Heben von Windkraftanlagen mit der Bezeichnung LW2340-180, ein Produkt mit einer maximalen Nenntraglast von 180 Tonnen, einer festen maximalen Hubhöhe von 180 Metern und einer maximalen Reichweite von 68 Metern, das in der Lage ist, Onshore-Windkraftanlagen mit sechs Megawatt installierter Leistung zu heben.

Durch den Aufbau intelligenter Produktionsstätten an anderen Orten im Osten Chinas beschleunigt Zoomlion seine intelligente, digitale und grüne Transformation, um einer der stärksten Turmdrehkranhersteller der Welt zu werden.

