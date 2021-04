Xinhua Silk Road: Der Shanghai Sub-Wettbewerb von China (Nanxun) 4. Global Innovation & Entrepreneurship Contest of Elite Talents findet am Donnerstag statt

Xinhua Silk Road Information Service

Der Shanghai-Sub-Wettbewerb des 4. Global Innovation & Entrepreneurship Contest of Elite Talents, der vom Nanxun-Distrikt von Huzhou, einer Stadt auf Präfektur-Ebene in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, ausgerichtet wird, findet am Donnerstag statt.

Der 4. Global Innovation & Entrepreneurship Contest of Elite Talents wurde am 16. April gestartet, mit dem Ziel, Elitetalente aus dem In- und Ausland für die Entwicklung von Nanxun zu gewinnen.

Die Veranstaltung in Shanghai umfasst eine Roadshow und die Auswahl von zehn Projekten, die umfassend nach den Kriterien Teamkapazität, technologische Innovation, Projektdurchführbarkeit, Industrialisierungsperspektive und Landemöglichkeit bewertet werden.

Derzeit strebt Nanxun den Aufbau von drei High-End-Industrieplattformen an, die die Nanxun-Wirtschaftsentwicklungszone, die vernetzte Entwicklung von grüner und intelligenter Fertigung im Jangtse-Flussdelta und die integrierte Innovationskooperation sowie "Science-Tech-Innovationsenklaven" in Shanghai, Hangzhou, Shenzhen und anderen Städten umfassen, sagte Wen Jianfei, stellvertretender Parteichef und Leiter des Nanxun-Bezirks, bei der Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs.

Der Distrikt hat Maßnahmen in den Bereichen Wohnen, Bildung usw. eingeführt, um Innovatoren und Unternehmern eine Garantie zu bieten, wie er anmerkte.

Der Wettbewerb für Innovation und Unternehmertum ist ein wichtiger Kanal für Talente, um Innovationsleistungen umzusetzen, und auch ein wichtiges Mittel für eine Region, um exzellente Innovationsprojekte anzuziehen, betonte er und fügte hinzu, dass Nanxun weiterhin ein besseres Umfeld schaffen und größere Unterstützung und bessere Dienstleistungen anbieten wird, um Entwicklungsmöglichkeiten zu teilen und eine bessere Zukunft mit Talenten in Nanxun zu erreichen.

Es wurde bekannt, dass der 4. Wettbewerb in zwei Kategorien von Unternehmerwettbewerb und Innovationswettbewerb und drei Stufen von "Kick-Off-Zeremonie, Stadtunterwettbewerben und Finale" unterteilt ist und darauf abzielt, Elite-Unternehmerprojekte in optoelektronischen Informationen, intelligenter Fertigung, digitaler Wirtschaft und anderen High-Tech-Bereichen vorzustellen.

Es wird zwei Gewinner des ersten Preises, vier Gewinner des zweiten Preises und sechs Gewinner des dritten Preises geben, die jeweils mit 300.000 Yuan, 200.000 Yuan und 100.000 Yuan ausgezeichnet werden. Herausragende Projekte werden Nanxun bei der Teilnahme am Huzhou Innovation and Entrepreneurship Halbfinale und Finale vertreten.

Die Siegerprojekte des städtischen Unternehmerwettbewerbs können in den "Southern Taihu Lake Elite Plan", ein Talentförderungsprojekt der Stadt Huzhou, aufgenommen werden und erhalten bis zu sechs Prämien von 10 Millionen Yuan.

Eine Unterzeichnungszeremonie von Elite-Talentprojekten wurde ebenfalls am Eröffnungstag des Wettbewerbs abgehalten.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/321084.html

