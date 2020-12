Xinhua Silk Road Information Service

Die Stärkung von Unternehmen wird als Verantwortung und Aufgabe jedes chinesischen Unternehmens betrachtet: Vorsitzender des chinesischen Schnapsherstellers Fenjiu Group

Peking

Die Stärkung von Unternehmen wird als Verantwortung und Aufgabe jedes chinesischen Unternehmens betrachtet, sagte Li Qiuxi, Vorsitzender des chinesischen Schnapsherstellers Fenjiu Group.

Li hat diese Bemerkungen auf dem 2020 Boao Forum für Unternehmer gesagt, das vom 4. bis 5. Dezember in Boao, einer Stadt in der südchinesischen Provinz Hainan, stattfand.

Li wies darauf hin, dass chinesische Unternehmen bestrebt sein sollten, das moderne Betriebs- und Managementniveau ihrer Unternehmen stetig zu verbessern, um sich selbst zu stärken.

Als Vertreter der chinesischen Schnapsmarke mit mildem Geschmack hat die Fenjiu Group in den letzten drei Jahren Innovationen eingeführt und beeindruckende Erfolge erzielt.

Der Schnapshersteller ist in den "Zehn-Milliarden-plus-Club" der chinesischen Alkoholindustrie aufgestiegen und hat nach drei Jahren der Reform einen Marktwert von über 100 Milliarden RMB erreicht, was ihn zu einem Vorbild für die Reform staatlicher Unternehmen macht.

Nach Angaben von Li, der Schlüssel zum neuen Entwicklungsmuster besteht darin, Unternehmen stärker zu machen, und das ultimative Ziel des Unternehmertums ist es auch, Unternehmen stärker zu machen, was den gleichen Zweck hat, die Interessen des Landes zu wahren und ein stärkeres China aufzubauen.

Fenjiu Group führt immer die Unternehmensphilosophie "Fenjiu-Glaube, globale Standards" weiter, sagte Li und fügte hinzu, dass chinesische Unternehmen ihr Geschäft mit globalem Denken betrachten und entwickeln sollten.

Im Jahr 2019 hat die Alkoholmarke einen sprunghaften Anstieg der Umsatzerlöse erzielt, wobei die Erträge aus dem Alkoholgeschäft fast dreimal so hoch waren wie vor drei Jahren.

Trotz der Auswirkungen von COVID-19 in diesem Jahr gehörte das Unternehmen mit seinem Umsatzwachstum in den ersten drei Quartalen dieses Jahres zu den drei größten Schnapsherstellern in China, während das Wachstum des Nettogewinns an der Spitze der Branche lag.

Li sagte auch, dass Fenjiu seine Reformen weiter vertiefen sollte, basierend auf dem inländischen Zyklus als Hauptstütze und mit inländischer und internationaler Entwicklung, die sich gegenseitig verstärken, um die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens kontinuierlich zu verbessern.

