Xinhua Silk Road: Kulturtourismus Werbeveranstaltung fand im Zhongxian-Kreis der Stadt Chongqing im Südwesten Chinas statt

Eine groß angelegte, auf den Kulturtourismus spezialisierte, Werbeveranstaltung, die hochkarätige Tourismusziele und kulturelle Stätten in Szene setzte, fand am Montag im Zhongxian-Kreis der Stadt Chongqing im Südwesten Chinas statt. Der Bezirksvorsteher Huang Zuying fungierte als kultureller Reiseführer und stellte den Netizens per Live-Streaming den einzigartigen Charme des Bezirks vor.

"Loyalität ist der spirituelle Kern der Kultur von Zhongxian", sagte Huang und fügte hinzu, dass der Kreis der einzige seiner Art sei, der in der chinesischen Geschichte für seine Loyalität besonders erwähnt wurde.

"Wenn Sie historisch und kulturell interessiert sind, empfehle ich das befestigte Dorf Shibao, die Insel Huanghua, das Museum in Zhongzhou, den Baigong Tempel und die historische Straße in Zhongzhou. Lieben Sie atemberaubende Inszenierungen und wilde Abenteuer? Dann sollten Sie sich unbedingt die Performance Flammen und Rauch: Drei Königreiche ansehen, das Huatian Tal und E-Sports Stadt besuchen und sich auf dem Fluss Dongxi treiben lassen. Huang empfahl den Netizens eine Reihe von lohnenswerten Tourismuszielen: "Wenn Sie Ruhe suchen und Naturliebhaber sind, empfehle ich Ihnen, den Drei-Schluchten-Pastoralkomplex im Orange County, den Berg der Goldenen Blumen und Früchte, den Tianchi-Waldpark und das Guanhu-Wasserdorf in der Stadt Maguan zu besuchen."

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass das befestigte Dorf Shibao, das auf einem Felsen mit Blick auf den Jangtse-Strom errichtet wurde, als eines der acht herausragenden Baudenkmäler der Welt gilt. Die Performance Flammen und Rauch: Drei Königreiche ist eine aufwändige Show, in der historisches Geschehen in Szene gesetzt wird.

Darüber hinaus stellte Huang den Netizens lokale Delikatessen wie den besonderen fermentierten Tofu von Zhongzhou, Zhongxian-Orangen, süße Dumplings und anderes, vor.

Zum Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/317197.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1323833/1.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1323844/2.jpg

