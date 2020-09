Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Der von CEIS offiziell veröffentlichte Wirtschafts- und Handelsindexbericht China-Russland (2020)

Peking (ots/PRNewswire)

- Der Bericht über den Wirtschafts- und Handelsindex China-Russland (2020) wurde am Mittwoch vom chinesischen Wirtschaftsinformationsdienst (CEIS) offiziell veröffentlicht.

Der Bericht spiegelt das Handelsvolumen zwischen China und seinen Regionen mit Russland wider und überwachte wissenschaftlich das Entwicklungsniveau und die Entwicklung des bilateralen Handels durch die Einrichtung eines quantifizierbaren Indexsystems.

Laut Indexergebnis zeigte der Handelsindex China-Russland 2019 einen stetigen Aufwärtstrend, ein Plus von 12,66 Prozent gegenüber 2018.

Der monatliche Wirtschafts- und Handelsindex China-Russland zeigt, dass der bilaterale Handel zwischen China und Russland aufgrund von COVID-19 zwar stark geschrumpft ist, aber einen zunehmenden Trend aufweist, der die große Widerstandsfähigkeit und das Potenzial der bilateralen Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit widerspiegelt.

Basierend auf dem Handelskomplementaritätsindex sind die Produkte mit starker Handelskomplementarität unter Chinas Exporten nach Russland Fertigprodukte, die nach Rohstoffen, Maschinen und Transportmitteln klassifiziert sind, sowie verschiedene Fertigprodukte, einschließlich Lebensmittel, Textilien, Stahl und Maschinen. Unter den Exporten Russlands nach China ergänzen sich nicht essbare Rohstoffe, fossile Brennstoffe und Schmierstoffe in hohem Maße.

Der brancheninterne Handelsindex zeigt, dass China und Russland die höchste Arbeitsteilung in der Lebensmittelindustrie aufweisen, gefolgt von der verarbeitenden Industrie. Die Arbeitsteilung im Konsumgütereinzelhandel wird zunehmend optimiert.

Die Ergebnisse spiegeln voll und ganz das Ausmaß und die Qualität der bilateralen Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern wider und bieten eine vielversprechende Zukunft.

Harbin, die Hauptstadt der chinesischen Provinz Heilongjiang, hat im Handel mit Russland geografische Vorteile. Die Veröffentlichung des Harbin City Radiation Index kann Entscheidungshilfe für die Entwicklung von Harbin als regionales Zentrum in Zusammenarbeit mit Russland bieten.

Der Harbin City Radiation Index schloss 2019 bei 149,46 Punkten und verzeichnete einen Anstieg von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der erste Bericht über den Wirtschafts- und Handelsindex China-Russland wurde im Juni 2019 offiziell veröffentlicht.

CEIS ist das Hauptorgan für die integrierte Verwaltung und den Betrieb des Wirtschaftsinformationsgeschäfts der Nachrichtenagentur Xinhua. "Xinhua Finance", die nationale Finanzinformationsplattform im Rahmen von CEIS, dient der wirtschaftlichen Entwicklung und finanziellen Sicherheit des Landes. Indexdienstleistungsorganisati"Xinhua-Indizes," the first and only index service organization in all fields in China, has incubated a number of influential index products in capital market, industry, urban development and brand building.

Siehe den ursprünglichen Link: https://en.imsilkroad.com/p/316240.html

Pressekontakt:

Gao Jingyan

+86-13552905167

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell