Sonderthema zur Präsentation der intelligenten Fertigung in der Provinz Anhui während des Jianghuai Online-Wirtschaftsforums in der Weltkonferenz für Fertigung

Ein Sonderthema zur Präsentation der auffälligen Entwicklung der intelligenten Fertigungsindustrie in der ostchinesischen Provinz Anhui wurde während des Jianghuai Online-Wirtschaftsforums in der Weltkonferenz für Fertigung eingeführt, die am 12. September in der Provinzhauptstadt Hefei stattfand.

Das Sonderthema umfasst Entwicklungsfälle typischer intelligenter Hersteller in Anhui, was die fruchtbare Arbeit der Provinz bei der Optimierung der Investitionsumgebung und des industriellen Layouts der lokalen intelligenten Fertigungsindustrie präsentiert.

In den letzten Jahren konzentrierte Anhui sich auf die Entwicklungen der Sektoren wie intelligente Fertigung und integrierte Entwicklung des Internets, große Daten und künstliche Intelligenz (KI) mit dem Fertigungssektor, um eine qualitativ hochwertige Entwicklung voranzutreiben.

Jetzt hat die Provinz eine Reihe wegweisender intelligenter und hochwertiger Fertigungsindustrien wie Quanteninformation, neue Displays, intelligente Stimme und Roboter gefördert. Die Produktion von Industrierobotern in der Provinz überstieg 10.000 Einheiten, und die Produktion und der Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie besitzen etwa 13 Prozent der nationalen Gesamtproduktion. Die weltweit erste Produktionslinie der 10,5-Generation wurde erfolgreich entwickelt und das weltweit dünnste 0,12 Millimeter Sensorglas wurde in Produktion genommen.

Dahinter stehen kontinuierliche Bemühungen von Anhui, die innovationsgetriebene Entwicklung seines intelligenten Fertigungssektors zu fördern.

Bis heute wurden in der Provinz vier wichtige Plattformen für Innovation eingerichtet, sie umfassen Hefei allgemeines nationales Wissenschaftszentrum, Hefei Binhu Wissenschaftsstadt, Hefei-Wuhu-Bengbu nationale Demonstrationszone für Innovation. Anhui förderte auch den Aufbau eines modernen Industriesystems mit den Schwerpunkten Chipherstellung, Flachbildschirm, Gerätefertigung und Industrieroboter sowie die Integration von AI und Fertigung.

Als eine der chinesischen Provinzen, die vollständigste Industrieketten hat, verfügt die Provinz Anhui über 40 große Industriekategorien, von denen die Mehrheit über eine komplette unterstützende industrielle Basis verfügt.

Die Provinz Anhui ist eine Provinz in China, in der große Haushaltsgeräte hergestellt werden, und jeder dritte Kühlschrank, jede vierte Waschmaschine, jede fünfte Klimaanlage und jeder achte Tabletcomputer, die in China hergestellt werden, werden in Anhui produziert.

Unter der gegenwärtigen globalen wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden lokale Unternehmen in Anhui durch die vorteilhafte digitale und intelligente Lieferkettentechnologie die Krise erfolgreich überstehen.

So unterstützt beispielsweise das diversifizierte Luft-, Eisenbahn- und Seelogistiksystem die lokalen Hersteller, Produkte in 270 Schlüsselstädte aus 126 Ländern und Regionen weltweit zu transportieren.

