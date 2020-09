Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Weltweit fortschrittlicher Axialkompressor AV140 von Shaangu schließt Testlauf ab

Peking (ots/PRNewswire)

Die großformatige Axialkompressoreinheit AV140, eine innovative Entwicklung von Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd., hat am 1. September erfolgreich ihren ersten Testlauf im Werk absolviert, bei dem jeder Leistungsindex das international fortschrittliche Niveau erreichte.

Die Kompressoreinheit, die unabhängig von Shaangu entwickelt wurde, kommt in zahlreichen Industrieprozessen beispielsweise in Teststationen für Triebwerke für hohe Flughöhen, Supergroßformat-Hochöfen, katalytischen Crackverfahren, großen Luftzerlegungsanlagen, Pharmazie, Salpetersäure, Schwefelsäure, Gastransport über große Entfernungen, Kompressionsenergiespeicherung usw. umfangreich zum Einsatz. Die Betriebsleistung des Kompressors hat mit einem Durchfluss von 20.000-25.000 m³/min und einem Druckverhältnis von 8-9 das weltweit fortschrittliche Niveau erreicht. Sein innovatives hocheffizientes Schaufelprofil und seine Hohlwelle sorgen für einen stabileren, effizienteren Betrieb der Gesamteinheit.

Shaangu Group hat als einer der weltweit größten Hersteller und Dienstleister von Axialkompressoren und Anlagen zur Energierückgewinnung aus industriellen Prozessen durch Integration der globalen Ressourcen eine Plattform für wissenschaftliche und technologische Intelligenz und internationale Ressourceninnovation geschaffen, die aus dem Shaangu Energy Power & Automation Engineering Research Institute, der Shaangu Academician Expert Workstation, der Post-doctoral Research Station, dem Shaangu Europe R&D Center, dem Shaangu Brno R&D Center und dem Shaangu Distributed Energy Technology and Equipment Innovation Center besteht.

Bisher wurden sechs technische Errungenschaften von Shaangu mit dem "National Science and Technology Progress Award", dem nationalen Preis für Wissenschafts- und Technologieprojekte, ausgezeichnet. Darüber hinaus hat Shaangu mehr als 200 nationale Preise gewonnen.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/316028.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251020/World_s_advanced_axial_compressor_AV140_developed_by_Shaangu_completes_test_run.jpg

Pressekontakt:

Silvia

+86-151-1792-5061

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell