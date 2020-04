Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Internationales Festival für Wirtschaft, Handel und Tourismus fördert Entwicklung von Yangzhou in Ostchina

Peking (ots/PRNewswire)

Das Internationale Chinesische Yangzhou-Festival für Wirtschaft, Handel und Tourismus "Blumiger März" (China Yangzhou Flowery March International Economic, Trade and Tourism Festival) 2020 startete am 18. April in Yangzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu mit 36 Schlüsselprojekten, über die bei der Eröffnungszeremonie Verträge abgeschlossen wurden.

Während des Festivals sollen Vertragsabschlüsse für 178 Projekte mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von 187,83 Milliarden Yuan in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, moderne Dienstleistungen und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit stattfinden.

Während des Festivals wird die Stadt über Online- und Offline-Kanäle Tourismus- und Gastronomiekarten an Besucher ausgeben, damit diese in den Genuss von Barrabatten kommen, mit dem Ziel, den Aufbau als bekannte internationale Kulturtourismus-Stadt zu beschleunigen und die Erholung des Dienstleistungssektors zu fördern.

Eines der wichtigen Ereignisse auf dem Festival war auch die Enthüllungszeremonie als "Food Capital of the World".

Yangzhou mit seiner mehr als 2.500-jährigen Geschichte wurde 2019 nach Chengdu im südwestchinesischen Sichuan, dem Shunde-Distrikt von Foshan im südchinesischen Guangdong und Macao zu Chinas vierter kulinarischen Welthauptstadt erhoben.

Als Mitglied des UNESCO-Netzwerks der kreativen Städte (UNESCO Creative Cities Network) hat Yangzhou als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch eine umfassende Reihe von Maßnahmen ergriffen und spezielle Aktionen zur Unterstützung des lokalen Gastronomiesektors ins Leben gerufen, sagte der stellvertretende UNESCO-Generaldirektor für Kultur Ernesto Ottone Ramírez per Videoverbindung.

Er ist der Überzeugung, dass Yangzhou mit seinen starken kulturellen Ressourcen und gastronomischen Traditionen in der Lage ist, die Krise zu überstehen.

Yangzhou wird sich verstärkt um die Entwicklung von Industriezentren bemühen, die die Bereiche Automobilfertigung und -teile, Highend-Geräte und neuartige Energieanlagen, Mikroelektronik, Software und Informationsdienste, hochwertige Textilien und Bekleidung, Meerestechnik und Hightech-Schiffe, Biomedizin und neuartige Medizinprodukte, Lebensmittel sowie Luftfahrt umfassen, sagte Zhang Baojuan, Bürgermeister von Yangzhou.

Die Stadt steht vor beispiellosen Entwicklungschancen, die sich durch die Integration des Jangtse-Flussdeltas, den Kaiserkanal-Kulturgürtel und andere nationale Entwicklungspläne ergeben. Die praktischen, modernen Transportmöglichkeiten, das tiefgehende kulturelle Erbe und die wissenschaftlich-technische Innovation, das internationale und standardisierte Geschäftsumfeld sowie die bequeme Wohnumgebung machen Yangzhou insgesamt zu einem idealen Ort zum Leben, Arbeiten und zur Gründung von Unternehmen, erklärte Xia Xinmin, Sekretär des Stadtkomitees der KPCh von Yangzhou.

Es wird berichtet, dass das Internationale Festival für Wirtschaft, Handel und Tourismus "Blumiger März" seit 19 aufeinanderfolgenden Jahren stattfindet und sich zu einer wichtigen Plattform für die Förderung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit sowie des kulturellen Austauschs mit Yangzhou im In- und Ausland entwickelt hat.

Link zur Original-Webseite: https://en.imsilkroad.com/p/312895.html

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1157234/The_project_signing_ceremony_at_the_2020_China_Yangzhou_Flowery_March_International_Economic__Trade.jpg

Pressekontakt:

Gao Jingyan

+86 135 5290 5167

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell