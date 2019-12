Xinhua Silk Road: Haier liefert intelligente Haushaltsgeräte an Kunden in Pakistan

Xinhua Silk Road Information Service

Der chinesische Hausgerätekonzern Haier hat am 16. November in seinem Smart Home Store im Zentrum von Lahore eine kostenlose Kundenservice-Kampagne gestartet. Kunden, die den Store an dem Tag besuchten, kamen in den Genuss des kostenlosen Kundenservice.

Der Haier Smart Home auf 230 Quadratmetern hat seit April geöffnet und ist der erste seiner Art in Pakistan. Neben einer Ausstellung hochwertiger intelligenter Haushaltsgeräte kann man in dem Store interaktive Szenarien wie die vernetzte Küche und das vernetzte Wohnzimmer bestaunen.

Nach Worten von Abdul Wahid, Geschäftsführer des Haier Smart Home, will Haier mit dem Smart Home das Leben der pakistanischen Kunden via Mensch-Computer-Schnittstelle smarter und besser machen.

Haier Pakistan (Pvt) Limited (Haier Pakistan) hat sich 2018 neu ausgerichtet und verfolgt seitdem verstärkt das Smart Home-Geschäft. Laut Firmenchef Shah Faisal Afridi wurden seither unter anderem eine intelligente Klimaanlage und ein intelligenter Fernseher auf den Markt gebracht. Mit einem Marktanteil von 30 Prozent im pakistanischen Haushaltsgerätesegment hat sich die Marken- und Produktstrategie des Unternehmens ausgezahlt.

Zhou Jianying, Marketingchef bei Haier Pakistan, spricht davon, dass Haier Pakistan für 2020 vier lokale Haier Smart Homes und die Modernisierung von 300 Haier Smart Service Centern plant, damit Kunden das Smart Home vielfältiger erleben können.

Haier ist eine der ersten chinesische Hausgerätemarken, die nach Pakistan expandiert haben, und hat in dem Land 2001 sein erstes Werk gebaut. Über die Jahre hat Haier in Pakistan 500 Millionen US-Dollar investiert, 10 Millionen Geräte hergestellt und verkauft und pro Jahr über 10.000 Arbeitsplätze für die lokalen Bevölkerung geschaffen. Laut Afridi ist es heute die umsatzstärkste Marke im pakistanischen Haushaltsgerätesegment.

Haier Pakistan will aber nicht nur geschäftlich erfolgreich sein, sondern auch den gesamten Haushaltsgerätesektor in Pakistan modernisieren und weiterentwickeln. Beispielsweise engagiert sich Haier dafür, dass die pakistanische Haushaltsgerätebranche mehr Wert auf Umweltschutz legt. Seine Unternehmensführung hat Vorbildcharakter für die gesamte lokale Industrie.

