Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Yili Jinlingguan gewinnt internationalen Preis für Innovation in Großbritannien

Beijing (ots/PRNewswire)

Jinlingguan, ein Anbieter von Babynahrung aus pulverisierter Milch und eine Marke der großen chinesischen Molkerei Yili, gewann am Mittwoch den "2019 Infant Milk Powder Formula Innovation Award" der Food Matters Live, einer weltweit führenden Veranstaltung im Bereich der Lebensmittel, für sein hochwertiges Bioprodukt Seine Mouiller.

Die britische Food Matters Live ist eine der bedeutsamsten, umfassendsten und international einflussreichsten Veranstaltungen im Bereich der Lebensmittel hoher Qualität in Europa und bringt Lebensmittelfirmen aus der ganzen Welt zusammen. In diesem Jahr kamen mehr als 20.000 Fachleute in London zusammen, um über Entwicklung und Zukunft der Branche gesunder Nahrungsmittel zu sprechen.

"Seine Mouiller" stammt aus dem Mongolischen und bedeutet so viel wie "bester Bauernhof". Nach ihrer Einführung errang die Marke große Beliebtheit bei Markt- und Branchenexperten, da sie über striktere Produktstandards, weniger Eingriffe und ein stringenteres Kontrollsystem verfügt.

Der Hauptgrund dafür, dass Seine Mouiller sich am Mittwoch von vielen der weltweit führenden Lebensmittelmarken abheben konnte, sind die speziellen Rezepte und Innovationen. Neben einem 132 Jahre alten, biologischen Bauernhof in Dänemark als exklusiver Milchquelle fügt Seine Mouiller auf revolutionäre Weise ein BID-Probiotika-Kombinationspräparat und eine GOS- und FOS-Probiotika-Kombination zusammen mit der innovativen "alpha + ?"-Proteinkombination hinzu, damit Kleinkinder die Nährstoffe besser aufnehmen.

Yili steht seit 2003 an der Spitze der Forschung im Bereich der Muttermilch. 2007 hat das Unternehmen eine spezielle Datenbank eingerichtet, in der sich jetzt Millionen Daten über die Nährstoffe in Muttermilch finden. 2014 wurde gemeinsam mit der Universität Wageningen in den Niederlanden ein Zentrum für Forschung und Entwicklung unter dem Namen "Food Valley" gegründet, das 2017 zum Yili Innovation Center Europa hochgestuft wurde - ein Markstein seiner Milchforschung und Verbesserung der Formel.

Auch künftig wird Yili die Innovation als seine Kerntätigkeit sehen und sich weiterhin auf Qualität und Quellen konzentrieren, die Entwicklung einer chinesischen Milchpulver-Industrie hoher Qualität vorantreiben und sich darum bemühen, eine globale gesunde Ökologie zu schaffen.

Originaler Link unter: https://en.imsilkroad.com/p/309553.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034210/Yili_Jinlingguan_award.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1034209/Jinlingguan_Seine_Mouiller.jpg

Pressekontakt:

Jingyan Gao

+86-13552905167

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell