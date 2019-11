Xinhua Silk Road: LONGi President zeigt sich auf Fortune Global Forum zuversichtlich über die PV-Industrie

Xinhua Silk Road Information Service

"Photovoltaik und Energiespeicherung" werden aller Wahrscheinlichkeit nach die gängige Energieversorgungslösung für die Welt von morgen sein, erklärte Li Zhenguo, President von LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, einem weltweit führenden Solartechnologieunternehmen.

Li machte die Bemerkungen am Montag auf dem Fortune Global Forum 2019 in Paris.

Als ein Vertreter der chinesischen Privatwirtschaft glaubt Li, dass innovative Unternehmen angesichts der beschleunigten industriellen Modernisierung des Landes einen großen Entwicklungsspielraum auf dem Markt haben.

Angesichts der globalen grünen Transformation und geleitet von der Überzeugung Chinas, dass klare Gewässer und üppig grüne Berge unschätzbare Werte sind, rückt neue Energie, insbesondere PV-Strom, immer mehr in den Fokus, sagte Li weiter.

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Technologie sinken die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Energy, LCOE) und die PV-Stromerzeugung wird das Image verlieren, als teuer zu gelten, erklärte Li.

In einem Roundtable-Seminar zum Thema "China: New Frontiers for Growth" (China: Neues Grenzen für Wachstum") diskutierten Vertreter weltweit renommierter Unternehmen wie McKinsey & Company, Dassault Systems, Godiva und Secoo International die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und Unternehmen.

"Nachhaltige Entwicklung ist ein großes Thema des diesjährigen Fortune Global Forum und LONGi zeigt uns, wie die Vision in die Realität umgesetzt werden kann, was die Teilnehmer beeindruckt hat", sagt Sonny Wu, Mitgründer der Investmentgesellschaft CSR.

LONGi ist seit 2016 im Ausland aktiv und hat Tochtergesellschaften oder Büros in 16 Ländern und Regionen in Nordamerika, Australien, Europa, Japan und dem Nahen Osten gegründet.

Im ersten Halbjahr 2019 machte der Absatz der Produkte von LONGi in den Auslandsmärkten 76 Prozent des Gesamtumsatzes aus, mit einem Anstieg von 252 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

