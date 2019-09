Xinhua Seidenstraße: World IoT Expo 2019 wird in Wuxi, Ostchina, eröffnet

Xinhua Silk Road Information Service

Die 2019 World Internet of Things Exposition (World IoT Expo 2019) startete am Samstag in Wuxi, Teil der ostchinesischen Provinz Jiangsu, um der Welt die neuesten Technologien und Anwendungen des Internets der Dinge zu präsentieren.

Die vier Tage lange Ausstellung, die vom 7. bis 10. September stattfindet, trägt den Titel "Integrierte Innovation, intelligente Konnektivität" und zog Experten aus nicht weniger als 500 chinesischen sowie ausländischen industrieführenden und großen Untermehmen an, um sich über brandaktuelle Themen wie 5G, das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) sowie das Internet of Vehicles auszutauschen.

In diesem Jahr wurden aktuelle Produkte und detaillierte Anwendungen aus den Bereichen 5G-Telekommunikation, Internet of Vehicles, künstliche Intelligenz, IoT sowie Verbraucher-IoT von den drei chinesischen Telekommunikationsgiganten China Mobile, China Unicom und China Telecom vorgestellt. Auch Huawei, Haier, JD.com, Microsoft, Siemens etc. waren vertreten.

Darüber hinaus wurde erstmals eine besondere Erlebnis-Zone für den WIoT-Park geboten. Hier werden Technologien des Internets der Dinge sowie Parkszenen integriert, um 35 ausgefallene interaktive Ausstellungen wie in Virtual Reality (VR) dargestellte Szenen aus Wuxi, mit 5G-Technologien unterstützte Live-Übertragungen, VR-Bungee Jumping, Lawson Smart Supermarket, ein futuristisch gestaltetes Restaurant sowie ein Big Data-Gesundheitszentrum zu präsentieren.

Im Laufe der vergangenen Jahre war Wuxi Zeuge der aufkeimenden Entwicklung seiner IoT-Industrie. Ende 2018 konnten über 2000 IoT-Unternehmen gezählt werden, eine bemerkenswerte Steigerung im Vergleich zu den ca. 100, die 2009 vertreten waren. Der Gesamtleistungswert der Unternehmen stieg von 22 Milliarden Yuan auf über 260 Milliarden Yuan an.

Die Ausstellung wird gemeinsam vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und der Regierung der Provinz Jiangsu organisiert und findet seit 2016 bereits zum vierten Mal statt.

