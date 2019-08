Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Erstes Fortune Global Sustainability Forum findet Anfang September in Yuxi im Südwesten Chinas statt.

Vom 4. - 6. September 2019 findet am Ufer des Fuxian-Sees in der Stadt Yuxi, in der chinesischen Provinz Yunnan das erste 2019 Fortune Global Sustainability Forum statt.

Dieses dreitägige Forum mit dem Thema "Green Grows Up: Forging A New Environmental Consensus" (Grünes Wachstum: Auf dem Weg zu einem neuen Umweltkonsens) konzentriert sich auf die Annäherung von Energie, Technologie und Nachhaltigkeit und versammelt wichtige Führungskräfte aus der Geschäftswelt, Regierung, NGOs und dem akademischen Umfeld aus der ganzen Welt. Die Sitzungen in Yunnan vermitteln einen breiten internationalen Blick auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsprobleme der Menschheit.

Die Wahl des Veranstaltungsorts für das Forum am Fuxian-See in Yuki wurde bekannt gegeben, nachdem die Provinzregierung von Yunnan, das American Fortune Magazine und CMC Inc. im Dezember 2018 eine Vereinbarung zur gemeinsamen Organisation dieses Events unterzeichnet hatten.

Die Stadt Yuxi liegt inmitten einer intakten ökologischen Umgebung. Mit 57,3 Prozent Waldfläche und ihrer Luftqualität gehört die Stadt zu den besten Städten Chinas. Die Stadt verzeichnet eine höchste Erhebung von durchschnittlich 1.500 Metern und ist umgeben von herrlichen Bergen und Seen, darunter der Fuxian-See als Veranstaltungsort für das anstehende Forum. Dieser See ist einer der tiefsten Süßwasserseen Chinas.

Viele internationale Veranstaltungen wurden bereits in der Stadt abgehalten, darunter das erste China-South Asia Cooperation Forum, die 2018 Fareast 28R World Championship und der Internationale Poly-2018 Fuxian Lake-Halbmarathon.

Zhang Guohua, stellvertretender Gouverneur der Provinz Yunnan erklärte, dass in der kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Provinz Yunnan in China eine grüne Umweltentwicklung wächst, die perfekt zu dem Thema des 2019 Fortune Global Sustainability Forum passt.

Yunnan wird die Plattform für internationalen Austausch, die dieses Forum bietet, intensiv nutzen, um seine Erfahrungen in der Nachhaltigkeitsentwicklung mit der internationalen Community zu teilen und den Ausbau einer ökologischen Zivilisation und einer grünen Industrie zu fördern, wie Zhang weiter ausführt.

Laut Alan Murray, Leitendem Content-Beauftragen bei Time Inc. und Herausgeber des Fortune Magazine, arbeitet Fortune zur Organisation des Forums nicht nur mit Yunnan zusammen, weil die Provinz das Eingangstor zu Südasien und Südostasien ist, sondern auch weil sie ein Paradebeispiel für grüne und nachhaltige Entwicklung ist.

John Needham, Geschäftsführer des Fortune Global Forum, unterstreicht ebenfalls, dass Yunnan mit seiner Strategie zur grünen Entwicklung und den Ergebnissen des ökologischen Ausbaus für den Rest der Welt als Beispiel vorangeht.

