Gemeinschaftliche Anstrengung, um die Vliesstoffbranche nachhaltiger zu machen

Seit dem Launch der Marke VEOCEL(TM) im Jahr 2018 verfolgt Lenzing eine neue Markenstrategie mit Fokus auf gemeinschaftliche Projekte mit Industrie und Verbrauchern, um das Thema Nachhaltigkeit in der Vliesstoffindustrie voranzutreiben. 2019 hat Lenzing bereits wichtige Kooperationen mit Markenpartnern angestoßen, darunter die niederländische Marke Sweeps® und seazons® in China. Ziel ist es, das globale Bewusstsein für die Zusammensetzung von Vliesstoffprodukten zu erhöhen. Die Einführung der Marke VEOCEL(TM) als Label of Trust - eine Orientierungshilfe, die auf dem Prinzip der "Natural Circularity" beruht - stellt das Fundament des Erfolgs dar.

Die Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Umweltbelastung durch Einwegplastik und nicht biologisch abbaubare Abfälle ist der Hauptgrund, weshalb die Industrie verstärkt nachhaltige Alternativen erforscht. Erfreulich sind in dieser Hinsicht die Initiativen zur Eindämmung von Müll und umweltschädlichen Materialien, wie beispielsweise das EU-weite Verbot von bestimmten Einwegplastikprodukten. Mithilfe dieser Initiativen wurde die Welt wachgerüttelt, und so planen heute viele Länder rund um den Globus Gesetze zur Eindämmung von Einwegplastikverbrauch und Abfällen sowie zum Schutz der Umwelt.

Um die Etablierung von VEOCEL(TM) als Label of Trust zu untermauern, definierte die Marke kürzlich neue Zertifizierungskriterien für VEOCEL(TM) co-gebrandete Wischtücher und Beauty Produkte. Laut dieser Kriterien qualifizieren sich ausschließlich 100% cellulosische und biologisch abbaubare Fasern für eine Verarbeitung mit VEOCEL(TM) gebrandeten Fasern. Parallel zu diesen Partnerschaften hat Lenzing auf der IDEA-Konferenz 2019 (Internationale Messe für Vliesstoffe und technische Textilien) die neue Eco Cycle-Technologie für Fasern der Marke VEOCEL(TM) vorgestellt. Die Eco Cycle-Technologie ermöglicht das Upcycling von Prä-Verbraucher-Baumwollresten. Darüber hinaus erhielt Lenzing für diese Technologie auf der Konferenz den in der Branche hoch angesehenen "Raw Material Achievement Award" in der Kategorie "Beste neue Faser/bestes neues Material".

"Wir sind überzeugt, dass nachhaltige Fasern und Technologien wie Eco Cycle die Zukunft für die Vliesstoffbranche sind. Auf der ganzen Welt werden Nachhaltigkeitsinitiativen beschlossen, und wir sind glücklich darüber, die Branche als Ganze bei der Abkehr von Plastik und anderen umweltschädlichen Produkten zu unterstützen. Für 2019 sind bereits mehrere Co-Branding-Partnerschaften geplant. Ich habe keinen Zweifel, dass sich in den kommenden Jahren noch weitere nutzbringende Anwendungen für die Marke VEOCEL(TM) eröffnen werden und die Vliesstoffbranche erfolgreich ihre grüne Zukunft gestalten wird", sagte Robert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer der Lenzing AG.

Lenzing stellte der Vliesstoffbranche die wegweisende Eco Cycle-Technologie unter der Marke VEOCEL(TM) vor. Bei der Eco Cycle-Technologie geht es um das Upcycling eines Großteils von Baumwollresten, beispielsweise aus der Textilverarbeitung. Diese werden mit nachhaltig gewonnenem Zellstoff vermischt, woraus fabrikneue Lyocell-Fasern der Marke VEOCEL(TM) für Vliesstoffanwendungen entstehen.

Biologisch abbaubare feuchte Toilettentücher werden dringend benötigt, um die weltweite Fettbergkrise zu bekämpfen

Rund um den Globus werden Steuergelder in Millionenhöhe für die Reinigung städtischer Kanalisationssysteme ausgegeben, in denen sich ein Mix aus Fetten, Essensresten, Damenhygieneartikeln und anderen nicht spülbaren und nicht biologisch abbaubaren Produkten zu gigantischen so genannten "Fettbergen" anhäufen. Industrieakteure und Regierungen in großen Märkten widmen sich daher verstärkt dem Thema der Verbraucheraufklärung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Entsorgung verschiedener Produkte wie unter anderem Feuchttücher. Darüber hinaus bewirkt das wachsende Umweltbewusstsein, dass Verbraucher in dieser Produktkategorie aktiv nach spülbaren und biologisch abbaubaren Alternativen wie etwa spülbaren feuchten Toilettentüchern suchen. Auch Marken erfahren gesteigerte Aufmerksamkeit hinsichtlich ihrer Aussagen zu "Spülbarkeit" und "biologischer Abbaubarkeit" von Produkten.

