Erba Mannheim

ERBA Mannheim ist bereit, auf der Medlab Middle East 2020 im Bereich der vollständigen Laborautomatisierung eine entscheidende Rolle zu spielen

London (ots/PRNewswire)

10 Neueinführungen auf der MEDLAB ME-Ausstellung positionieren Erba als kompletten End-to-End-Anbieter.

Erba Mannheim verstärkt sein Portfolio an leistungsstarken und erschwinglichen Lösungen mit einer Reihe von Neueinführungen und einer Vorschau auf die nächste Generation des vollständigen NEXUS-Laborautomatisierungssystems.

Die vollständige Laborautomatisierung von NEXUS wird leistungsstarke, modulare Lösungen bieten, die fortschrittliche Bildgebung und künstliche Intelligenz nutzen. Das NEXUS IA-Immunoassay-Analysegerät verwendet die einzigartige magnetische CLIA-Bead-Technologie und umfangreiche Panels, um eine zuverlässige und erschwingliche Lösung zu bieten, während das Nexus H-Infinity-Hämatologie-Analysegerät mit Hilfe von Computer Vision die Probe tatsächlich "sieht" und eine fortschrittliche Diagnostik durch Zählen, Färben, Bildgebung und Analyse von 1000 Zellen in weniger als einer Minute ermöglicht.

Neue Markteinführung

- Klinische Chemie: Neuer Elektrolyt-Analysator EC 90 mit wartungsfreien Dickschicht-Elektroden der nächsten Generation in einer All-in-One-Sensorkassette. - Diabetes: Neues automatisches Desktop-Analysegerät HB715 zur Messung von glykiertem Hämoglobin (HbA1c, HbA1ab, HbA1c, HbF, HbA0, HbA2/E/D, HbS, HbC), das für einfache Handhabung und kostengünstigen Betrieb konzipiert ist. - Immunoassay: Neues ELAN 30s Analysegerät und neue Schnelltests - vollautomatischer, kompakter ELISA-Auftisch-Mikrostreifenprozessor mit einem einzigartigem dualem Farberkennungssystem, der 6 verschiedene Tests gleichzeitig sowie Malaria- und Dengue-Schnelltests durchführt. - Hämatologie: Neues ESL 30 - vollautomatische ESR-Testlösung, die die Ergebnisqualität, Laborsicherheit und Effizienz in mittelgroßen Laboratorien zu einem erschwinglichen Preis verbessert. - LIMS Software: eine umfassende Middleware-Lösung für die Integration von Ergebnissen aus Erba- und Nicht-Erba-Instrumenten.

Neben neuen Produkten werden auch aktualisierte Versionen der Signature XL 200 und XL 640+ Analysegeräte für die klinische Chemie vorgestellt.

"Auf der MEDLAB ME zeigen wir weiterhin unser Engagement, ein führender Akteur auf dem IVD-Markt zu werden. Mit NEXUS bieten wir ein einzigartiges Einstiegssystem für die vollständige Laborautomatisierung an, das es Labors ermöglicht, ihr Geschäft mit einer höheren Automatisierung zu skalieren. Außerdem sind wir durch die signifikante Stärkung unseres Produktportfolios für kleine und mittlere Laboratorien und die Erweiterung unseres globalen Kundenstamms gut aufgestellt, um unser Ziel zu erreichen." Romain Fournials, CCO.

Besuchen Sie Erba Mannheim bei dem Stand Z4.B10, Halle 4 auf der MEDLAB ME 3-6 Feb 2020.

Über Erba Mannheim

Erba Mannheim ist ein globales Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung innovativer, erschwinglicher und nachhaltiger Lösungen im Gesundheitswesen konzentriert. Erba Mannheim betreibt und bietet klinische Diagnostikprodukte in über 100 Ländern an und nutzt eine Kombination aus modernster europäischer Forschung und Entwicklung mit effizienter, kostengünstiger Fertigung, um innovative Technologien zu produzieren, die für Labore in allen Ressourcenbereichen zugänglich sind.

Pressekontakt:

Arlene Hooper, Manager für weltweite Marketingkommunikation,

+44(0)7494208556, a.hooper@erbamannheim.com

Original-Content von: Erba Mannheim, übermittelt durch news aktuell