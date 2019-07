websms

SMS-TAN ist konforme Lösung für neue Online-Zahlungsregel PSD2

GrazWien (ots)

Authentifizierung per SMS-TAN erfüllt PSD2- und DSGVO-Standards und ist damit eine leicht umsetzbare Zahlungsmethode für KMUs und Großunternehmen

Wie vorgestern bekannt wurde, bleibt Unternehmen für die Implementierung der neuen Zahlungsdienstleister-Richtlinie der EU (Payment Services Directive/PSD2) nun doch mehr Zeit. Nachdem besonders im KMU-Bereich Unternehmen Schwierigkeiten mit der Umsetzung der neuen Richtlinie gemeldet haben, weist websms - führender Premium-Anbieter von mobilen Messaging-Lösungen im deutschsprachigen Raum - darauf hin, dass der altbekannte SMS-TAN auch weiterhin eine zulässige und rasch umsetzbare Alternative ist, die dem neuen Sicherheitsstandard der PSD2 als auch der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entspricht. Das bestätigt auch die Europäische Bankenaufsicht.

Betriebe haben die Möglichkeit, unter verschiedenen PSD2-konformen Zahlungsmethoden auszuwählen. Eine davon ist die bekannte Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS. Sie schützt nicht nur Online-Überweisungen erfolgreich, sondern auch Login-Prozesse oder sensible Unternehmensdaten im Internet. Betriebe schätzen dabei neben der hohen Sicherheit auch die Flexibilität - denn für die bewährte SMS-Authentifizierung sind keinerlei komplizierte technische Aufrüstungen oder Apps erforderlich. Dadurch wird eine rasche und unkomplizierte Implementierung möglich und die von Unternehmen befürchteten Umsatzverluste können vermieden werden. websms bietet seinen Kunden seit Jahren und speziell im Rahmen der neuen EU-Regelung zuverlässige und flexibel anwendbare SMS-Lösungen an und garantiert dadurch, dass auch in Zukunft deren Online-Transaktionen und Daten optimal geschützt sind.

"Ein Doppelcheck durch SMS-Nachrichten hat den entscheidenden Vorteil, dass dieser sowohl auf die neue Zahlungsdienstleister-Richtlinie als auch auf die DSGVO abgestimmt ist - beides ist besonders für Klein- und Mittelbetriebe wichtig. Zudem profitieren unsere Kunden von der hohen Sicherheit und flächendeckenden Verfügbarkeit des weltweit standardisierten SMS-Netzwerkes. So ermöglichen wir ein funktionierendes System in völliger Unabhängigkeit von Google, Apple, etwaigen Apps oder Internetverbindung", so Christian Waldheim, Geschäftsführer von websms. Zudem genießt der SMS TAN laut aktuellen Studien eine hohe Akzeptanz bei den Verwendern.

Über websms

websms ist der führende Premium-Anbieter von Mobile Messaging-Lösungen für Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Mittels SMS und Instant Messaging schafft websms hochwertige und effizienzsteigernde Mobile Messaging-Lösungen für Marketing, Kundenservice und Produktivität, und erleichtert damit den Unternehmen die persönliche Kommunikation mit ihren Kunden und Mitarbeitern. Zu den aktuell mehr als 4.500 Kunden zählen Firmen jeglicher Branche, von A wie Apotheken bis Z wie Zahlungsanbieter, sowie Vereine, NGOs und Blaulichtorganisationen. Mit Italien erobert websms soeben einen neuen Markt. websms ist ein Produkt der atms Gruppe. Nähere Infos unter websms.com.

