OPPO veranstaltet erstes Launch-Event für brandneues ColorOS 7 außerhalb Chinas

Die weltweit führende Smart Device-Marke OPPO hat heute in Neu-Delhi (Indien) ihr brandneues ColorOS 7 enthüllt. Es war das erste Mal, dass ein Launch-Event für das eigenentwickelte Betriebssystem auf Basis von Android außerhalb Chinas stattgefunden hat. Bei dem Event unter dem Motto "Smooth and Delightful" wurde das ColorOS Infinite Design-Konzept neben einer Reihe von Technologielösungen und frischen, lokalisierten Features präsentiert, die ein müheloses, nutzerfokussiertes Erlebnis bieten.

"OPPO hat ColorOS von Grund auf optimiert, um unseren 300 Millionen Nutzern auf der ganzen Welt ein schnelleres und flüssigeres Erlebnis zu bieten", sagte Martin Liu, Senior Strategy Manager von OPPO ColorOS. "Mit diesem Update wird nicht nur das Systemdesign neu erfunden, das audiovisuelle und Gaming-Erlebnis wird ebenfalls aufgewertet. Außerdem haben wir für unsere indische Nutzergemeinde zahlreiche lokalisierte Features integriert, um auf ihre speziellen Bedürfnisse einzugehen. Die Lokalisierung wird für uns auch in Zukunft ein Schwerpunktthema sein."

Unkompliziert und kompakt - Infinite Design bietet ein modernes Benutzererlebnis

Mit Infinite Design wurde bei ColorOS 7 eine kompakte visuelle Strategie mit einer unkomplizierten Benutzeroberfläche verfolgt, damit sich die Nutzer auf ihre Inhalte konzentrieren können. Neben vollständig individualisierbaren Icons ermöglicht Dark Mode ein überragendes Leseerlebnis zu jeder Tageszeit für konzentrierteres Lesen und reduzierten Batterieverbrauch.

"Das neue ColorOS 7 ist die perfekte Fortsetzung von OPPOs unverwechselbarer Markenidentität", sagte Eddie Opara, Partner bei Pentagram, das weltbekannte Designbüro, das gemeinsam mit OPPO seine neue Marken- und visuelle Identität entwickelt hat. "Von den Sounds und der visuellen Gestaltung bis hin zum Benutzererlebnis und zur emotionalen Aktivierung - in jedem Aspekt findet sich OPPOs ätherische, flüssige und gedankenvolle Markenästhetik."

Besserer Sound und noch stärker nutzerfokussierte Interaktionen

ColorOS 7 macht Interaktionen noch intuitiver. Der wetteradaptive Alarm passt die Alarmtöne automatisch an das Wetter an. Neben dem neuen Artist Wallpaper Project können die Nutzer jetzt aus einer Vielzahl dynamischer Hintergrundbilder auswählen, die in zeitlichen Abständen oder per Wischbewegung wechseln. Ein verbessertes haptisches Design liefert klarer definierte Sounds für Touch-Reaktion und ein realistischeres Touch-Erlebnis. Außerdem gibt es schicke neue Animationen für Laden, Wetter und Löschen von Apps. Das dänische Audiodesign-Unternehmen Epic Sound hat ColorOS ein rundum verbessertes Soundsystem verpasst. Die Natur lieferte die Inspiration für die neuen, angenehmen Soundeffekte, die sich bei Systemsteuerung, Klingeltönen, Benachrichtigungen und anderswo finden.

Schneller und flüssiger als je zuvor

Auf Grundlage seines UI-First-Konzepts wurden für ColorOS die Features oFas, oMem und oSense entwickelt. Sie bieten ein flüssiges und schnelles Erlebnis, das für die Nutzer spürbar ist. oFas ist ein Cache-Preload-Mechanismus, mit dem Kaltstarts so schnell ablaufen wie Warmstarts. Apps werden dadurch schneller geöffnet und gestartet. oMem analysiert die Nutzergewohnheiten und verlagert und teilt die Systemressourcen bedarfsgerecht und effizient zu. Mit dieser Technologie steigert sich die RAM-Nutzung um 40 %. Bei mehreren laufenden Apps verbessert sich die Systemreaktion um 30 %. oSense schließlich ist ein Timing-Mechanismus, der Frontend- und nutzerbezogenen Threads Priorität einräumt, die Touch-Reaktion und Bildwiederholraten optimiert und ein unvergleichlich flüssiges Gaming-Erlebnis bietet. Beim Spielen intensiver Schlachtspiele wurde die Touch-Reaktion um 21,6 % und die Bildwiederholrate um 38 % verbessert.

Höherer Datenschutz

OPPO weiß, dass das Thema Datenschutz noch nie so wichtig war, und ist dem Schutz seiner Nutzerdaten verpflichtet. Personenbezogene Nutzerdaten sind vor dem Zugriff durch Drittanbieter-Apps geschützt. Die Funktion "Private Safe" verschiebt Fotos, Videos, Audiodateien und andere Dokumente in eine Art "Tresor" im Ablageordner, der für Apps unzugänglich ist.

Neue Features für bessere Bild- und Videoqualität

OPPO ist für seine ausgeklügelten Bildfunktionen bekannt, die mit ColorOS 7 ein neues Niveau erreichen. AI Beautification 2.0 erkennt die Umgebung und misst das Licht, um den Hautton des Nutzers bestmöglich zu treffen. Die natürlichen Gesichtsmerkmale werden glasklar wiedergegeben.

Mit Ultra Night Mode lassen sich Fotos in dunklen Umgebungen mit außergewöhnlicher Qualität aufnehmen. In Szenen wie Abendessen bei Kerzenlicht und Abendbasaren wird das Bildrauschen reduziert, und die Aufnahmen sind klarer, heller und farbenfroher. Soloop, OPPOs intelligenter Video-Editor, macht die Videoaufnahme und -bearbeitung zum Kinderspiel. Auch Anfänger können so tolle Videos erstellen und durch Antippen teilen.

Verfügbarkeit

ColorOS 7 ist OPPOs bislang größtes Update. Es ist wird für mehr als 20 Smartphone-Modelle (einschließlich der Serien Reno, Find, F, K und A) und in den Regionen China, Südasien, Südostasien, Europa, Asien-Pazifik-Raum und dem Nahen Osten verfügbar sein. Am 26. November geht in diesen Märkten die Testversion an den Start. Weitere Informationen zum Leistungsumfang von ColorOS finden Sie hier: [https://drive.google.com/open?id=1ZI43CfnpbKU0YEVhfCuXW7vhv83FNBzq]

Informationen zu ColorOS

ColorOS ist ein hochgradig angepasstes, effizientes, intelligentes, reich gestaltetes Betriebssystem von OPPO für Mobilgeräte, das auf Android basiert. Mit 300 Millionen Nutzern weltweit, unterstützt ColorOS 7 80 Sprachen, darunter Englisch, Hindi, Thai und Indonesisch.

Informationen zu OPPO

OPPO ist eine weltweit führende Smart Device-Marke. Heute ist OPPO mit einer breiten Vielfalt von Smart Devices am Markt, angeführt von der Find- und Reno-Serie und dem ColorOS-Betriebssystem, ergänzt durch Internetdienste wie die OPPO Cloud und OPPO+. OPPO ist in mehr als 40 Ländern und Regionen vertreten und betreibt 6 Forschungseinrichtungen und 4 R&D Zentren weltweit. OPPO beschäftigt weltweit mehr als 40.000 Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen, Kunden auf der ganzen Welt ein besseres Leben zu ermöglichen.

