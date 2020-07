Quantron AG

PRESSEKONFERENZ: Quantron AG Wasserstoff-Strategie und Bekanntmachung der Zusammenarbeit mit Freudenberg, Voith und PEM

Augsburg (ots)

Am 04.08.2020 veranstalten wir für Sie im Lindner Congress Hotel in Frankfurt am Main eine Pressekonferenz mit anschließendem, optionalem Workshop. Hochkarätige Vortragsredner aus unserem Unternehmen und unserer Partner, wie Prof. Dr.-Ing. Kampker (PEM), Dr. Stefener (VorstandFreudenberg Sealing Technologie GmbH & Co. KG) und Andreas Haller (Gründer und Vorstand der Quantron AG) geben Ihnen Einblicke in unsere Bereiche und Pläne. Auch BMW wird vor Ort über die i Technik in Mini/Midi Bussen sowie nachhaltige Intra-Logistik sprechen. Weitere Themen sind u. a.: Quantron Wasserstoff-Strategie, Product Range inkl. e-Econic Abfallsammelfahrzeug, Quantron Retrofit für alle Busmarken - VEDS, Batterie-Technik mit CATL, e-Mobility Förderungen sowie After Sales und Service.

Im Rahmen des Workshops bieten wir Ihnen mehrere Möglichkeiten. Sie können vollständig daran teilnehmen oder Sie entscheiden sich für einen der beiden Schwerpunkte: Unser Quantron e-Econic QHB 27-280 e-Müllfahrzeug im Einsatz unter realen Bedingungen bei FES (Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH - gerade läuft eine vierwöchige Testphase mit diesem Fahrzeug bei FES) oder Sie nutzen die Möglichkeit, unsere e-Fahrzeuge selbst Probe zu fahren. Jest Electric, Atak Electric, Quantron Solaris VEDS und unser Daily EV / Daily Hybrid stehen Ihnen zur Verfügung. Egal, wie Sie sich entscheiden, vor Ort können Sie alle offenen Fragen mit unserem Produktmanagement abklären.

Die genauen Zeiten und Inhalte entnehmen Sie bitte dem beigefügten Ablaufplan. Reisekosten können übernommen werden.

Natürlich werden entsprechende Hygienemaßnahmen getroffen (Mundschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel), um Ihre Gesundheit und die der Mitarbeiter zu schützen.

Über Ihre Teilnahme an unserer Pressekonferenz mit Workshop würden wir uns sehr freuen. Bitte melden Sie sich hierfür rechtzeitig auf unserer Website an (www.quantron.net/pressekonferenz).

Wir freuen uns auf Sie!

Pressekontakt:

Serhat Yilmaz

CMO Quantron AG

+49 (0) 821 2499791

s.yilmaz@quantron.net

