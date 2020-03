Speakeasy Cannabis Club Ltd.

SpeakEasy gibt erste Ernte bekannt

Vancouver (ots/PRNewswire)

/DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUM VERTRIEB AN NACHRICHTENDIENSTE DER USA ZUR VERBREITUNG IN DEN USA/

- SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) ("Unternehmen" oder "SpeakEasy"), Inhaber einer Bundeslizenz für Anbau, Verarbeitung und Vertrieb von Cannabis unter dem "Cannabis Act", freut sich, bekannt geben zu können, dass man die erste Ernte erfolgreich eingefahren hat.

Erste Ernte

SpeakEasy erhielt seine Lizenz im November 2019 und begann sofort mit den notwendigen Vorbereitungen, um so schnell wie möglich ernten zu können. Vor der Lizenzerteilung war eine umfassende Sammlung einzigartiger genetischer Materialien eingebracht worden und mit sorgfältigem Handwerk und Techniken kleiner Mengen wurden sämtliche Bemühungen unternommen, das bestmögliche fertige Produkt zu erzielen. Diese Zielsetzung wurde erreicht und das Unternehmen ist mit den Resultaten seiner Bemühungen und der ersten von vielen Ernten höchst zufrieden. Gründer Marc Geen sagte dazu: "Mit der Hilfe und Beratung unserer Anbaupartner, die allesamt jahrelange Erfahrung einbringen, konnten wir unsere erste Ernte schnell, effizient und mit exzellenten Ergebnissen einfahren. Ich bin begeistert von der Qualität dieser ersten Ernte und extrem stolz, dass wir umsetzen konnten, was wir unseren Investoren zugesagt haben."

Hohe Qualität spielt eine Rolle

Auf dem legalen Markt ist derzeit eine große Menge von Produkten geringer Qualität verfügbar, die unverkauft bleiben. Für Produkte hoher Qualität bestehen hohe Nachfrage und ein Auftragsüberhang und SpeakEasy hat für seine erste Ernte eine Reihe von Angeboten aus dem ganzen Land erhalten. Gründer Marc Geen sagt dazu weiter: "Wir haben mit Veteranen- und Patientengruppen gearbeitet, die sehr gerne Kunden von SpeakEasy sein würden, denn sie finden auf dem Markt einfach nicht die Qualität und Konsistenz, die sie zufriedenstellen würde. Unsere Absicht lautet, ihnen die gewünschte Qualität und konstanten Nachschub der von ihnen gewünschten Stämme zur Verfügung zu stellen."

Marktgelegenheit

Zu den Plänen von SpeakEasy gehören die Umsetzung der erweiterten Vertriebslizenz und die direkte Arbeit mit Veteranen, Senioren und Fürsprechergruppen, bei denen viele tausend Patienten nach Produkten hoher Qualität Ausschau halten, die konsistent und zu einem vernünftigen Preis verfügbar sind. Des Weiteren befindet sich das Einzelhandelsmodell in Ontario, der Provinz mit dem größten Markt Kanadas, in Veränderung. Es wird damit gerechnet, dass ein direkteres Vertriebsmodell zwischen Lizenzinhabern und Einzelhändlern gestattet wird. SpeakEasy ist der Überzeugung, dass es aufgrund seiner Wurzeln in British Columbia (BC), des authentischen, handwerklichen Anbaus und der Produkte hoher Qualität aus diesem neuen Modell Nutzen ziehen will. Gründer Marc Geen hat folgendes Statement: "Cannabis hoher Qualität wird nie aus der Mode kommen und nicht zu einem normalen Handelsgut werden. Zwar wird der Markt derzeit mit Ware überflutet, aber es handelt sich um eine Flut geringer Qualität, die im Gewächshaus gezüchtet und im Durchschnitt viele Monate alt ist. Wir verfügen jetzt und in Zukunft immer über Ware höchster Qualität, die im traditionellen handwerklichen Stil British Columbias angebaut wurde, und einen Ruf als Cannabis der Weltklasse genießt."

Informationen zu SpeakEasy Cannabis Club Ltd.:

SpeakEasy Cannabis Club Ltd. ist ein von Health Canada gemäß dem Cannabis Act lizenziertes Unternehmen und für Anbau, Verarbeitung und Vertrieb von Cannabis zugelassen. SpeakEasy besitzt 290 Morgen (117 Hektar) Land in Rock Creek (British Columbia). Das Unternehmen nutzt drei Generationen landwirtschaftlicher Erfahrung in der Region B.C. sowie seine günstige Lage, um hochwertige Cannabisprodukte zu niedrigen Kosten anzubauen und zu verarbeiten. SpeakEasy kultiviert in seiner 10.000 Quadratfuß (929 Quadratmeter) großen Hallenanlage hochwertiges Cannabis in kleinen Mengen und hat vor Kurzem die Umwidmung einer 60 Morgen (24 Hektar) großen Freilandanbaufläche fertiggestellt. Dahinter steht die Absicht, diese Außenfläche nach Erhalt einer Anpassung der Lizenz dazu zu nutzen, um im Jahr 2020 rund 70.000 kg sonnengereiftes Cannabis zu produzieren.

Um weitere Informationen über SpeakEasy zu erhalten, besuchen Sie speakeasygrowers.com.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "Prognosen" darstellen. Solche Prognosen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und weiteren Faktoren, die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von SpeakEasy oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen können, die in solchen Prognosen explizit oder implizit ausgedrückt werden. Prognosen basieren nicht auf vorliegenden Tatsachen und lassen sich im Allgemeinen anhand von Begriffen wie "erwarten", "planen", "vorhersehen", "der Überzeugung sein", "beabsichtigen", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" und ähnlicher Ausdrücke erkennen, obwohl nicht alle Prognosen diese Identifikatoren enthalten.

Zu den Prognosen in diesem Dokument gehören Aussagen bezüglich: der Erwartungen von SpeakEasy in Bezug auf die Änderungen des Vertriebsmodells in Ontario und der Fähigkeit des Unternehmens, daraus Nutzen zu ziehen; seiner Pläne der Zusammenarbeit mit Veteranen, Senioren und Fürsprechergruppen und seiner Absicht von Produktion und Verkauf handwerklich hergestellten Cannabis hoher Qualität; seines erwarteten Produktionsausstoßes nach Erhalt einer Ergänzung seiner derzeitigen Lizenz sowie des mit diesem Produktionsausstoß verbundenen Zeitraums und sämtliche weiteren Aussagen, die keine vorliegenden Fakten wiedergeben.

Auch wenn SpeakEasy der Ansicht ist, dass die Prognosen in dieser Pressemitteilung auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehenden Informationen schlüssig sind, beinhalten Prognosen ihrem Wesen nach bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen Prognosen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Diese Prognosen beinhalten ihrem Wesen nach eine Reihe von Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Errungenschaften wesentlich von den in solchen Prognosen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen.

Beispiele für derartige Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sind unter anderem: Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; widrige Branchenereignisse; künftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis; die Fähigkeit des Unternehmens, auf ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zuzugreifen und/oder die Unfähigkeit, auf ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zuzugreifen; die Cannabis- und Hanfbranche im Allgemeinen und speziell in Kanada; die Nachfrage nach CBD-Destillaten, Cannabis und Cannabis-Produkten; die Fähigkeit von SpeakEasy, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; die Konkurrenz; die Fähigkeit von SpeakEasy, alle benötigten Lizenzen gemäß dem Cannabis Act zu erhalten und beizubehalten sowie andere Annahmen, Risiken und Unsicherheiten.

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN PROGNOSEN GEBEN DIE ERWARTUNGEN DES UNTERNEHMENS ZUM ZEITPUNKT DIESER PRESSEMITTEILUNG WIDER UND DAHER SIND ÄNDERUNGEN ZU SPÄTEREN ZEITPUNKTEN VORBEHALTEN. AUS DIESEM GRUND SOLLTEN DIE LESER DIESEN PROGNOSEN NICHT ÜBER GEBÜHR VERTRAUEN SCHENKEN UND SICH ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT NICHT AUF DIESE INFORMATIONEN VERLASSEN. DAS UNTERNEHMEN KÖNNTE SICH ZWAR ZU EINER AKTUALISIERUNG DIESER INFORMATIONEN ENTSCHEIDEN, SCHLIESST ABER EINE VERPFLICHTUNG AUS, DIES ZU IRGENDEINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT ZU TUN, SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN GEFORDERT WIRD.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch zurückgewiesen.

Ray Lagace, ray@speakeasygrowers.com, 604-418-6950

Original-Content von: Speakeasy Cannabis Club Ltd., übermittelt durch news aktuell