Innovation, Exzellenz und ethische Geschäftspraktiken fördern den Erfolg von Modere

Branchenführende, globale Live-Clean-Marke revolutioniert ihren Vertriebskanal

Modere (das "Unternehmen"), eine Marke für Nahrungsergänzungsmittel, Haushalts- und Körperpflegeprodukte im Sinne einer gesunden, sicheren und reinen Lebensweise mit weltweiter Präsenz, setzt sein außergewöhnliches Wachstum in seinen Schlüsselmärkten fort, indem es sein innovatives Social-Retail-Modell und seine beispielhaften Geschäftspraktiken ausbaut.

Modere konzentriert sich seit dreißig Jahren auf Produktinnovation. Sein Clean-Label-Ansatz bei der Produktentwicklung ist eine bewusste Entscheidung, auf unnötige und potenziell schädliche Inhaltsstoffe, die in herkömmlichen Rezepturen üblich sind, zu verzichten - denn, so sein Credo, das, was darin fehlt, ist genauso wichtig wie das, was darin enthalten ist. Dadurch können Verbraucher die Belastung durch bedenkliche Chemikalien und Verbindungen, die sie jeden Tag umgeben, reduzieren und ihr Zuhause in einen sicheren Hafen für die Gesundheit ihrer Familie verwandeln.

Daneben hat Modere auch eine neue Vertriebsstrategie für seine Produkte entwickelt. Das innovative, verbraucherorientierte Social-Retail-Geschäftsmodell der Marke nutzt die Macht der Mund-zu-Mund-Propaganda und der sozialen Medien, um seine Produkte an die Verbraucher zu vermarkten. So hat Modere die Macht des E-Commerce und der sozialen Medien genutzt, um das Vertrauensvotum einer Einzelperson zu vervielfältigen, indem es einen Plan zur Förderung des sozialen Vertriebs umsetzt. Dazu bietet das Unternehmen eine einfache und maßvolle Belohnungsstruktur für Social Marketers ebenso wie für Verbraucher, deren Empfehlungen Kunden anziehen und binden, die Produkte direkt vom Unternehmen über seine E-Commerce-Website kaufen. Seine Social Marketers, die unabhängige Handelsvertreter sind, werden auf der Grundlage von Produkten belohnt, die durch ihre Weiterverbreitung durch Teilen und ihre Empfehlung verkauft werden, und nicht nach der Anzahl der Personen, die für den Verkauf von Produkten rekrutiert werden. Durch die große Reichweite des Internets und der sozialen Medien führt dieses Muster der Weiterverbreitung zu Wiederholungsaufträgen von neuen und bestehenden Kunden und unterstützt die potenziellen Geschäftsmöglichkeiten für Social Marketers.

Entsprechend berichtet Modere über aktuelle Analysen, die den durchschlagenden Erfolg des Social Retailing sowohl für das Unternehmen als auch für seine Social Marketers belegen: So hat das Unternehmen ein beeindruckendes Verhältnis von zehn zu eins zwischen Verbrauchern und Social Marketers erreicht, wobei mehr als 80 % der Einnahmen aus Einkäufen von Online-Konsumenten stammen und 35 % der neuen Verbraucher durch die Empfehlungen anderer Verbraucher kommen. Auf dem europäischen Markt des Unternehmens entfallen 92 % der Einnahmen von Social Marketers auf die Generierung von Neukundenumsätzen, während nur 8 % durch eigene Verbrauchseinkäufe entstehen.

Dazu erklärt Asma Ishaq, CEO von Modere: "Unser Social-Commerce-Geschäftsmodell ist dafür gedacht, einem unabhängigen Team von Verkäufern eine Geschäftsplattform zu bieten, die sie nutzen können, um auf soziale Weise einen Kundenstamm aufzubauen, dem sie effektive, wissenschaftlich fundierte Produkte anbieten. Außerdem ist es auch eine innovative Möglichkeit, Menschen zu helfen, ein zusätzliches Einkommen ohne Rekrutierungspraktiken zu verdienen. Wir sind stolz darauf, etwas zu tun, was noch nie zuvor unternommen wurde und das mit unseren Grundwerten und unserer Integrität als Unternehmen übereinstimmt - und wir sind erst im Anfangsstadium."

Werteorientierte Geschäftspraktiken, Schutzvorkehrungen und Integrität sind auch bei Modere eine Selbstverständlichkeit. So verbieten die erklärten Richtlinien und Verfahren des Unternehmens aufdringliche, irreführende, unethische oder unmoralische Verhaltensweisen oder Praktiken seiner Mitarbeiter. Das voll funktionsfähige Social Marketer Education & Compliance-Team schult die Mitarbeiter in den Richtlinien des Unternehmens und ist auch dafür zuständig, direkte Maßnahmen gegen nicht konformes Verhalten zu ergreifen. Die Marke für einen gesunden, sicheren und sauberen Lebensstil wurde kürzlich von der Direct Selling Association (DSA) als eines von nur 32 Unternehmen ausgezeichnet, das die hohe Geschäftsethik und die hohen Verbraucherschutz­standards des Verbandes wahrt und verstärkt bekannt macht. Darüber hinaus wurden im Januar dieses Jahres die Leistungen und die Integrität von Modere mit der begehrten Akkreditierungsbewertung A+ von dem Better Business Bureau gewürdigt.

"Wir verpflichten uns, die höchsten ethischen Geschäftspraktiken einzuhalten und bei allem, was wir tun, Exzellenz und Innovation zu fördern", ergänzte Frau Ishaq. "Wir sind sehr dankbar für die Anerkennung der DSA sowie für die Akkreditierung und glänzende Bewertung des BBB."

Jede Verbindung mit Modere und seinen Produkten soll dem Einzelnen zugutekommen, sei es als Verbraucher oder als Social Marketer. Alle Produkte im Sortiment des Unternehmens werden mit konsequenter Ausrichtung auf die Live-Clean-Philosophie der Marke und auf ihr 10-stufiges Qualitätskonzept entwickelt, das strenge Qualitäts- und Produktionsstandards vorsieht. Die knapp 28.000 Quadratmeter große Produktionsstätte des Unternehmens ist von NSF und NSF for Sport zertifiziert. Ferner wird die preisgekrönte Produktpalette von Modere durch wissenschaftliche Tests und 13 Patente gestützt, von denen sieben auf die in ihrer Kategorie führende, exklusive Collagen Sciences Division entfallen.

